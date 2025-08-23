< sekcia Regióny
Knižnica v Stropkove eviduje nárast návštevnosti i výpožičiek
Podľa knihovníčky Emílie Vítovej v oblasti beletrie medzi najpožičiavanejšie knihy dlhodobo patria detektívne romány slovenských autorov.
Autor TASR
Stropkov 23. augusta (TASR) - Novootvorená knižnica v Stropkove zaznamenala od marca viac ako 3000 návštev a získala 360 nových čitateľov. Vlani v decembri ukončila svoje pôsobenie v pôvodných priestoroch po viac než troch desaťročiach vo viacúčelovej budove obchodného domu. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Stropkov Peter Novák, kolektív pracovníčok zorganizoval od znovuotvorenia knižnice 34 podujatí určených pre všetky vekové kategórie a zúčastnilo sa na nich vyše 800 účastníkov.
„Do polovice júla zaregistrovala knižnica presne 5575 výpožičiek. Tento počet potvrdzuje, že nové priestory knižnice výrazne oživili kultúrne a vzdelávacie dianie v meste a knižnica sa stáva aktívnym centrom stretávania a vzdelávania pre všetky vekové kategórie,“ povedal Novák.
Podľa knihovníčky Emílie Vítovej v oblasti beletrie medzi najpožičiavanejšie knihy dlhodobo patria detektívne romány slovenských autorov. „Obľúbené sú aj romány pre ženy, predovšetkým od slovenských autoriek. Mimoriadny úspech u nás zaznamenala írska spisovateľka Lucinda Riley so svojou sériou Sedem sestier. S veľkým záujmom si deti a mládež požičiavajú knihy s tematikou Minecraftu, ako aj populárnu sériu Smradi. Chlapci si veľmi často pýtajú knihy o futbale a futbalistoch. Medzi mladšími čitateľmi je veľmi obľúbená séria kníh o Kubkovi, ktoré vynikajú nielen zábavným, ale aj výchovno-edukačným obsahom,“ priblížila Vítová.
Mesto spracovalo projekt komplexnej obnovy obchodného domu Mier vrátane výstavby 34 nových nájomných bytov a pre knižnicu našlo vhodnejší priestor. „Knižnica v Stropkove patrí medzi najstaršie v Prešovskom samosprávnom kraji na východe Slovenska, v tomto roku oslávi 120 rokov. Doteraz bola síce v mestských priestoroch, ale nevyhovujúcich, nebola zachovaná bezbariérovosť, tie priestory boli prežité. Zmodernizovali sme schátrané priestory. Tešíme sa tomu, že sa nám podarilo také spoločné dielo,“ uviedol primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza.
V roku 2023 bolo mesto úspešné vo výzve ministerstva investícií, vyhlásenej okresným úradom a určenej pre najmenej rozvinuté okresy, a na stavebné úpravy získalo 100.000 eur. Celá prestavba stála bezmála 160.000 eur a časť z nej financovala samospráva z vlastných zdrojov. Stavebné práce realizovali vo vlastnej réžii prostredníctvom mestského podniku Služba. Na nové nábytkové vybavenie a ďalšie príslušenstvo mesto získalo prostriedky v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov vo výške takmer 80.000 eur. Knižnica v súčasnosti disponuje takmer 17.000 publikáciami.
„Do polovice júla zaregistrovala knižnica presne 5575 výpožičiek. Tento počet potvrdzuje, že nové priestory knižnice výrazne oživili kultúrne a vzdelávacie dianie v meste a knižnica sa stáva aktívnym centrom stretávania a vzdelávania pre všetky vekové kategórie,“ povedal Novák.
Podľa knihovníčky Emílie Vítovej v oblasti beletrie medzi najpožičiavanejšie knihy dlhodobo patria detektívne romány slovenských autorov. „Obľúbené sú aj romány pre ženy, predovšetkým od slovenských autoriek. Mimoriadny úspech u nás zaznamenala írska spisovateľka Lucinda Riley so svojou sériou Sedem sestier. S veľkým záujmom si deti a mládež požičiavajú knihy s tematikou Minecraftu, ako aj populárnu sériu Smradi. Chlapci si veľmi často pýtajú knihy o futbale a futbalistoch. Medzi mladšími čitateľmi je veľmi obľúbená séria kníh o Kubkovi, ktoré vynikajú nielen zábavným, ale aj výchovno-edukačným obsahom,“ priblížila Vítová.
Mesto spracovalo projekt komplexnej obnovy obchodného domu Mier vrátane výstavby 34 nových nájomných bytov a pre knižnicu našlo vhodnejší priestor. „Knižnica v Stropkove patrí medzi najstaršie v Prešovskom samosprávnom kraji na východe Slovenska, v tomto roku oslávi 120 rokov. Doteraz bola síce v mestských priestoroch, ale nevyhovujúcich, nebola zachovaná bezbariérovosť, tie priestory boli prežité. Zmodernizovali sme schátrané priestory. Tešíme sa tomu, že sa nám podarilo také spoločné dielo,“ uviedol primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza.
V roku 2023 bolo mesto úspešné vo výzve ministerstva investícií, vyhlásenej okresným úradom a určenej pre najmenej rozvinuté okresy, a na stavebné úpravy získalo 100.000 eur. Celá prestavba stála bezmála 160.000 eur a časť z nej financovala samospráva z vlastných zdrojov. Stavebné práce realizovali vo vlastnej réžii prostredníctvom mestského podniku Služba. Na nové nábytkové vybavenie a ďalšie príslušenstvo mesto získalo prostriedky v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov vo výške takmer 80.000 eur. Knižnica v súčasnosti disponuje takmer 17.000 publikáciami.