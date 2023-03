Knižnica vo V. Krtíši investičné projekty neplánuje, obnovili ju vlani

Veľký Krtíš 5. marca (TASR) – Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši v tomto roku veľké investičné projekty neplánuje. Vlani totiž ukončili obnovu priestorov, ktoré boli po vyše 40 rokoch pôsobenia knižnice v kultúrnom dome. Pre TASR to uviedla jej riaditeľka Zuzana Unzeitigová.



Pripomenula, že Fond na podporu umenia v septembri pripravuje vyhlásiť výzvu. Dovtedy tak chcú pripraviť projekt na nákup ochranného zabezpečovacieho systému s etiketami. Jeho cieľom bude podľa riaditeľky ochrániť knižničný fond. "Do budúcich rokov plánujeme zabezpečiť bezbariérový prístup do priestorov, a to inštaláciou výťahu," spresnila s tým, že zmodernizovať by chceli aj vstupné priestory knižnice.



Ako dodala, vlani ukončili obnovu jej priestorov, ktorou čiastočne začali v roku 2017. "Niektoré oddelenia ju už nevyhnutne potrebovali, aby sme poskytovali služby verejnosti v príjemných priestoroch," podotkla. Potvrdila, že rekonštrukciou prešli všetky oddelenia vrátane hygienických zariadení. "Vymenili podlahy, vymaľovali steny, pribudli nové regály, kreslá a konferenčné stolíky, čím sme vytvorili oddychové miesta," spomenula.



Zriaďovateľom knižnice je Banskobystrický samosprávny kraj. Jeho predseda Ondrej Lunter povedal, že v posledných rokoch v nej preinvestovali 88.000 eur. "Je to súčasť veľkej investície a modernizácie knižníc v rámci kraja," vysvetlil.



Unzeitigová ďalej informovala, že knižnica sídli v priestoroch mesta, ktoré vykurujú spoločne s ostatnými miestnosťami kultúrneho domu. "V rámci úsporných opatrení znížili teplotu vykurovania priestorov kultúrneho domu, čo prináša úspory tepelnej energie," vysvetlila.



V súčasnosti podľa jej slov pripravujú v knižnici kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia. Budú to aktivity na podporu čítania, besedy so spisovateľmi i odborné prednášky o zdraví či cestovaní. "Chceme reagovať na kultúrne potreby obyvateľov, zvyšovať ich vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť," priblížila s tým, že Veľkokrtíšanom chcú predstaviť aj súčasnú knižnú produkciu. Zhrnula, že 17. marca sa uskutoční prednáška o morovej epidémii s historikom Erikom Konczom s názvom Zabudnutá epidémia.