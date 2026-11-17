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Knižnica vo Veľkom Krtíši chce do konca roka ukončiť dva projekty
Hontiansko-novohradskú knižnicu vo Veľkom Krtíši navštívilo vlani 34.459 návštevníkov.
Autor TASR
Veľký Krtíš 17. novembra (TASR) - Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši plánuje do konca tohto roka ukončiť dva projekty. TASR o tom informovala riaditeľka knižnice Zuzana Unzeitigová s tým, že ich podporil Fond na podporu umenia.
Prvým je investičný projekt s názvom Kreatívne laboratórium SmartLab. Inteligentné a kreatívne dielne prinášajú do knižnice nové technológie a zariadenia. „Zameriava sa na vytvorenie celoročne fungujúceho školiaceho centra, ktoré bude slúžiť na systematické vzdelávanie žiakov a študentov, ako aj širokej verejnosti,“ objasnila Unzeitigová. Učenie sa zameria na oblasť vedy a umenia, rozvoj gramotnosti s informačnými technológiami a prevádzkovanie tvorivých dielní SmartLabu. V nich si návštevníci môžu vyskúšať virtuálnu realitu, ale aj prácu s perami na vypaľovanie do dreva či sublimačnú potlač hrnčekov, tričiek a tašiek. Technologické zariadenie SmartLabu získala knižnica vďaka partnerstvu s Centrom vedecko-technických informácií SR. „Dotácia z Fondu na podporu umenia pokryje interiérové vybavenie v hodnote 4900 eur, rekonštrukčné práce v hodnote 9000 eur uhradí knižnica z vlastných zdrojov,“ poznamenala riaditeľka. Cieľom je podľa nej vytvoriť v knižnici moderné centrum pre zážitkové vzdelávanie, rozvoj digitálnych a manuálnych zručností, kritického myslenia a záujmu o vedu a techniku.
V rámci projektu s názvom Knižničný kaleidoskop pripravia prednášky a stretnutia so slovenskými spisovateľmi pre deti, mládež i dospelých. „Na podujatiach nebudú chýbať autorské čítania, rozhovory o príbehoch literárnych postáv a významných udalostiach,“ podotkla. Tematicky rôznorodými literárno-spoločenskými, vzdelávacími aktivitami a tvorivými dielňami v knižnici reagujú na kultúrne potreby obyvateľov. Podieľať sa chcú aj na rozvíjaní čitateľských zručností a sociálnych interakcií všetkých kategórií používateľov a potenciálnych návštevníkov.
Ako ďalej uviedla riaditeľka, do konca roka v knižnici privítajú viacero osobností. Stretnutia s autormi naplánovali na 25. novembra a 11. decembra. Pre deti a mládež naplánovali autorské stretnutia a tvorivé čítania, výtvarné dielne s ilustrátorom i priblíženie sveta nepočujúcich s tlmočníkom do posunkovej reči.
Hontiansko-novohradskú knižnicu vo Veľkom Krtíši navštívilo vlani 34.459 návštevníkov. Z toho 6551 návštevníkov bolo na 306 výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatiach. Zriaďovateľom knižnice je Banskobystrický samosprávny kraj.
Prvým je investičný projekt s názvom Kreatívne laboratórium SmartLab. Inteligentné a kreatívne dielne prinášajú do knižnice nové technológie a zariadenia. „Zameriava sa na vytvorenie celoročne fungujúceho školiaceho centra, ktoré bude slúžiť na systematické vzdelávanie žiakov a študentov, ako aj širokej verejnosti,“ objasnila Unzeitigová. Učenie sa zameria na oblasť vedy a umenia, rozvoj gramotnosti s informačnými technológiami a prevádzkovanie tvorivých dielní SmartLabu. V nich si návštevníci môžu vyskúšať virtuálnu realitu, ale aj prácu s perami na vypaľovanie do dreva či sublimačnú potlač hrnčekov, tričiek a tašiek. Technologické zariadenie SmartLabu získala knižnica vďaka partnerstvu s Centrom vedecko-technických informácií SR. „Dotácia z Fondu na podporu umenia pokryje interiérové vybavenie v hodnote 4900 eur, rekonštrukčné práce v hodnote 9000 eur uhradí knižnica z vlastných zdrojov,“ poznamenala riaditeľka. Cieľom je podľa nej vytvoriť v knižnici moderné centrum pre zážitkové vzdelávanie, rozvoj digitálnych a manuálnych zručností, kritického myslenia a záujmu o vedu a techniku.
V rámci projektu s názvom Knižničný kaleidoskop pripravia prednášky a stretnutia so slovenskými spisovateľmi pre deti, mládež i dospelých. „Na podujatiach nebudú chýbať autorské čítania, rozhovory o príbehoch literárnych postáv a významných udalostiach,“ podotkla. Tematicky rôznorodými literárno-spoločenskými, vzdelávacími aktivitami a tvorivými dielňami v knižnici reagujú na kultúrne potreby obyvateľov. Podieľať sa chcú aj na rozvíjaní čitateľských zručností a sociálnych interakcií všetkých kategórií používateľov a potenciálnych návštevníkov.
Ako ďalej uviedla riaditeľka, do konca roka v knižnici privítajú viacero osobností. Stretnutia s autormi naplánovali na 25. novembra a 11. decembra. Pre deti a mládež naplánovali autorské stretnutia a tvorivé čítania, výtvarné dielne s ilustrátorom i priblíženie sveta nepočujúcich s tlmočníkom do posunkovej reči.
Hontiansko-novohradskú knižnicu vo Veľkom Krtíši navštívilo vlani 34.459 návštevníkov. Z toho 6551 návštevníkov bolo na 306 výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatiach. Zriaďovateľom knižnice je Banskobystrický samosprávny kraj.