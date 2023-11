Knižnica vo Veľkom Krtíši chce systém na ochranu knižničného fondu

Veľký Krtíš 30. novembra (TASR) - Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši si plánuje v novom roku zaobstarať systém na ochranu knižničného fondu. Pre TASR to uviedla jej riaditeľka Zuzana Unzeitigová s tým, že založený je na rádiofrekvenčnej identifikácii.



Ako dodala, systém pozostáva z prechodových bezpečnostných brán, ktoré umiestnia pri vstupe do knižnice. Skladá sa tiež z pracovných staníc v priestoroch centrálneho pultu integrovaných do knižničného systému a z bezpečnostných prvkov. "Inštalovaním systému chceme skvalitniť ochranu knižničného fondu a takisto zvýšiť komfort používateľov knižnice pri požičiavaní a vracaní kníh," objasnila. Podotkla, že projekt plánujú robiť s podporou Fondu na podporu umenia a zriaďovateľa knižnice, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj.



Podľa jej slov v súčasnosti majú v knižnici viaceré projekty. Jeden z nich je na podporu čítania a návštevnosti knižnice, pozývajú do nej osobnosti literárneho a kultúrneho života. V predvianočnom čase v rámci tohto projektu s názvom Knižničný kaleidoskop pripravujú aj výchovno-vzdelávacie podujatie o zvykoch a tradíciách Vianoc.



"Odborný seminár zas bude o premenách Veľkokrtíšskeho okresu za 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky zachytených očami prispievateľov regionálneho periodika," spresnila. Do prípravnej fázy podľa riaditeľky vstúpil projekt s názvom Pomôž mi pochopiť tvoj svet. "Jeho cieľom je sériou besied so žiakmi 7. až 9. ročníka základnej školy pochopiť ich pohľad na online svet, z ktorého čerpajú inšpirácie a vzory," poznamenala. V spolupráci s hosťami besied, ktorými budú napríklad psychologička či novinár, budú hľadať spôsob, ako pre mládež zaistiť bezpečnejší online svet. Projekt bude v mesiacoch január až máj nového roka.



Unzeitigová povedala, že okrem svojej činnosti pre verejnosť sa zaoberali aj opatreniami na šetrenie energie. Pre zdražovanie ich prijali v 3. kvartáli 2022. "Znižovaním teploty sa nám počas vykurovacieho obdobia od októbra minulého roka do apríla tohto roka podarilo ušetriť na odbere elektrickej energie približne 27 percent," zhodnotila. V prenajatých priestoroch poskytovania knižnično-informačných služieb k šetreniu na vykurovaní prispela aj výmena 53 starých okien za plastové. V spolupráci s nájomcom, ktorým je mestské kultúrne stredisko, zas v lete vymenili radiátorové ventily. "Čiastočne si tak budeme môcť regulovať teplotu vzduchu v zimných mesiacoch," ukončila.