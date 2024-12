Knižnica vo Veľkom Krtíši ukončí dva projekty na podporu čítania

Veľký Krtíš 7. decembra (TASR) - Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši do konca tohto roka ukončí dva svoje projekty na podporu čítania a návštevnosti zariadenia. Pozývajú do nej osobnosti literárneho a kultúrneho života. TASR o tom informovala jej riaditeľka Zuzana Unzeitigová.



Dodala, že na obdobie pred Vianocami pripravili pre čitateľov besedu so spisovateľkou Andreou Rimovou. O jej doterajšej tvorbe a plánoch budú hovoriť 11. decembra. Aktivita sa koná v rámci projektu s názvom Knižničný kaleidoskop, sumou 5500 eur ho podporil Fond na podporu umenia. Súčasťou bola aj odborná prednáška s historikom Pavlom Antolovom k 80. výročiu Slovenského národného povstania.



Fond podporil aj projekt s názvom Umenie je cool, a to sumou 2500 eur. V rámci neho navštívili knižnicu ilustrátor, spisovateľka pre deti a mládež i autorka kníh. V ďalších aktivitách deti spoznali diela slovenských výtvarníkov a zažili umenie pomocou hier a úloh. Bolo to aj podujatie zamerané na hudbu. "Cieľom je pomôcť deťom získať pozitívny vzťah k umeniu a inšpirovať ich k vlastnej tvorbe," zhrnula.



V septembri tohto roka ukončili investičný projekt, ktorým zaobstarali systém na ochranu knižničného fondu. Podporil ho Fond na podporu umenia v sume 22.000 eur. Spolufinancovanie zabezpečil Banskobystrický samosprávny kraj, zriaďovateľ knižnice, v sume 6175 eur. "Ročne bude mať dosah približne na 1800 registrovaných čitateľov a vyše 30.000 návštevníkov knižnice," reagovala.



Systém pozostáva z prechodových bezpečnostných brán, ktoré umiestnili pri vstupe do knižnice. Skladá sa tiež z pracovných staníc v priestoroch centrálneho pultu integrovaných do knižničného systému a z bezpečnostných prvkov. "Inštalovaním systému sme skvalitnili ochranu knižničného fondu a zvýšili komfort pri požičiavaní a vracaní kníh," objasnila.



Unzeitigová povedala, že okrem činnosti pre verejnosť sa zaoberajú aj opatreniami na šetrenie energie. Od októbra ich zaviedli na zníženie výdavkov súvisiacich s energiou. "Je to znížením teploty v priestoroch poskytovania knižnično-informačných služieb a administratívnej budovy. Budeme tiež obmedzovať služobné cesty, a to len na nevyhnutné," uzavrela.