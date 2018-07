Knižnica vo Vranove nad Topľou má zaujímavé aktivity aj počas leta

Každý pondelok sú pre všetky deti pripravené interaktívne knihy a hovoriaca ceruzka, v stredu zasa Klub spoločenských hier.

Vranov nad Topľou 9. júla (TASR) - Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou si pre svojich návštevníkov pripravila aj počas letných prázdnin zaujímavé podujatia.



Každý pondelok sú pre všetky deti pripravené interaktívne knihy a hovoriaca ceruzka, vďaka ktorým sa zábavnou a pútavou formou dozvedia množstvo zaujímavých a užitočných informácií. Každú stredu je nielen pre tých najmenších k dispozícii Klub spoločenských hier. Prázdninové obdobie je už tradične venované Letným štvrtkom, ktoré budú trvať od 10.00 do 12.00 h. "Budú sa niesť v duchu rozprávok, tvorivých dielní, ale i športu, súťaží a hier," informuje knižnica na svojej webovej stránke.



Upriamuje na nej pozornosť tiež na talkshow Šestka, ktorá je naplánovaná na 20. júla so začiatkom o 18.00 h. Jej hosťom bude Katarína Koščová. Pokračovať budú aj Piatky s Futkou. "Známa slovenská spisovateľka pre deti a mládež Gabriela Futová nás navštívi 27. júla a 24. augusta. Upozorňujeme však na zmenu času, počas letných prázdnin sa bude podujatie konať od 10.00 h," uvádza sa na stránke.



Knižnica svojich návštevníkov zároveň upozorňuje na zmenu výpožičného času počas leta, ktorý je platný od 1. júla do 31. augusta. V pondelok až piatok bude pre záujemcov otvorená od 7.30 do 17.00 h. Na vrátenie kníh mimo tohto času je k dispozícii bibliobox. Z čitateľského konta ich zamestnanci odpíšu nasledujúci pracovný deň.