Utorok 31. marec 2026Meniny má Benjamín
Knižnica vo Zvolene zaviedla digitálny čitateľský preukaz

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Autor TASR
Zvolen 31. marca (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene zaviedla pre verejnosť novú službu - digitálny čitateľský preukaz LibCard, ktorý predstavuje modernú alternatívu k tradičnej karte. TASR o tom informovala vedúca útvaru knižnično-informačných služieb knižnice Zuzana Marková.

Ako priblížila, digitálny preukaz majú čitatelia k dispozícii priamo vo svojom mobilnom zariadení a umožňuje im jednoduchý prístup k informáciám o výpožičkách, poplatkoch, rezerváciách či aktuálnych oznamoch knižnice. Všetky dôležité údaje tak majú prehľadne dostupné na jednom mieste.

„Zavedenie tejto služby reflektuje potreby súčasných používateľov, ktorí preferujú rýchle, pohodlné a bezkontaktné riešenia bez nutnosti využívať fyzické karty,“ skonštatovala Marková s tým, že jeho využívanie je bezplatné a vyžaduje pripojenie mobilného zariadenia na internet.

Medzi hlavné benefity digitálneho preukazu patrí podľa Markovej aj možnosť priebežne sledovať čitateľské konto a dostávať upozornenia na blížiace sa termíny vrátenia výpožičiek alebo ich predlžovanie.
