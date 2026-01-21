< sekcia Regióny
Knižnica vyhlásila tender na rekonštrukciu historického Penovho domu
Autor TASR
Banská Bystrica 21. januára (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Banskej Bystrici vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu Penovho domu. Národná kultúrna pamiatka je v nevyhovujúcom stave, po obnove by mala slúžiť na potreby Literárneho a hudobného múzea ŠVK. Pre TASR to uviedla riaditeľka knižnice Oľga Doktorová.
Penov dom je meštiansky dom zo začiatku 20. storočia, trojpodlažná budova nepravidelného pôdorysu sa nachádza na Striebornom námestí. Objekt je v súčasnosti v havarijnom stavebno-technickom stave, v minulosti slúžil ako skladový priestor pre knižničné fondy.
„Vzhľadom na technický stav a nepriaznivé mikroklimatické podmienky museli byť pôvodné knižničné fondy presunuté do externých skladov. Priestory sú v súčasnosti vypratané,“ priblížila Doktorová s tým, že objekt aktuálne nie je vhodný na využívanie.
ŠVK v rámci projektu počíta s komplexnou obnovou Penovho domu, rekonštrukciou majú prejsť vnútorné priestory, exteriér, fasáda i strecha. Súčasťou prác má byť aj úprava priestorov na potreby Literárneho a hudobného múzea, ktoré je súčasťou ŠVK od roku 2001.
„Po rekonštrukcii má Penov dom slúžiť pre expozíciu Literárneho a hudobného múzea na interaktívnu prezentáciu a s cieľom zvýšenia počtu návštevníkov,“ vysvetlila riaditeľka knižnice.
Ako vyplýva z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 6. februára. Obnova Penovho domu má byť financovaná z európskych zdrojov a zo štátneho rozpočtu, odhadované náklady na rekonštrukciu budovy a zriadenie expozície predstavujú takmer dva milióny eur.
