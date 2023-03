Knižnice počas Týždňa slovenských knižníc lákajú zaujímavým programom

Trnava 6. marca (TASR) - Do Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa koná od 6. do 10. marca, sa zapojili aj štyri knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Počas celého týždňa pripravili program pre deti aj dospelých vrátane diskusií a prednášok, bezplatné jednorazové vstupy či odpustenie pokút čitateľom.



"Tento rok sa podujatie nesie pod spoločným mottom – Knižnice, záruka kvalitných informácií. Žijeme v dobe moderných technológií a sociálnych sietí s množstvom falošných správ a dezinformácií. V tomto kontexte považujem vzdelávacie a kultúrne inštitúcie za mimoriadne dôležité. Som presvedčený, že práve tam nájdeme odborné zdroje a overené informácie. Súčasne sa v nich môžeme zdokonaliť v čítaní s porozumením," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Záhorská knižnica v Senici pripravila ponuku podujatí pre školy i verejnosť. Prvý deň podujatia odštartuje Maratónom v hraní spoločenských hier. V utorok sa žiaci základných škôl budú rozprávať o úspešnej knižnej trilógii zo série Našej rodine hrabe so spisovateľkou Danou Hlavatou. Ďalšie dni budú v knižnici patriť čitateľskému krúžku, relaxačnej dielničke a krstu knihy spisovateľa Petra Jelínka. Počas soboty je pripravený zaujímavý program špeciálne pre Ukrajincov žijúcich v Senici. Všetky informácie o aktivitách knižnice sú dostupné na webovej stránke.



Galantská knižnica v Galante sa tiež zapojila do 24. ročníka knižničného podujatia a pozýva na prezentáciu o živote spisovateľky Kristy Bendovej, ako aj zaujímavú besedu o tom, ako vzniká kniha.



V Žitnoostrovskej knižnici v Dunajskej Strede sa bude v stredu predpoludním diskutovať so spisovateľkou Király Anikó a v piatok sa návštevníci knižnice môžu tešiť na koncert skupiny Paradigma.