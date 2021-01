Knižnice ponúkajú počas pandémie požičiavanie e-kníh a online aktivity

Prešov 18. januára (TASR) – Knižnice Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú počas pandémie ochorenia COVID-19 aktívne v online priestore. V jeseni minulého roka sprístupnili službu e-knihy, doteraz v rámci nej zaznamenali 870 výpožičiek z celkovej ponuky 9000 titulov. Pripravujú tiež rôzne online podujatia. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Kraj do informačného systému so službou e-knihy, na ktorý postupne prešli počas roka všetky knižnice, investoval 100.000 eur a ďalších 43.000 eur poskytol knižniciam na nákup novej výpočtovej techniky.



"Čitatelia si v rámci služby môžu požičať na mesiac maximálne tri e-knihy, ktoré po dosiahnutí časového limitu z ich účtu automaticky zmiznú. Niektoré knižnice pripravili k využívaniu služby aj video návod a poskytujú telefonickú pomoc s inštaláciou súvisiacej aplikácie," uviedla Ondriová.



Ako ďalej povedala, činnosť knižníc PSK sa v čase ich zatvorenia neobmedzuje iba na elektronické knihy. Pripravujú tiež rôzne online podujatia pre deti a rodičov zamerané predovšetkým na podporu čítania a tvorivé dielne.



"Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove sa rozhodla aktivitu Štvornožky ku knihám v období trvania pandémie preniesť aj do online priestoru. Podtatranská knižnica v Poprade ponúka na facebookovej stránke novú aktivitu Facebookové pondelky Poézie, a tiež ukážku tvorby vybraného autora alebo autorky a ponuku titulov, ktoré môžu čitatelia nájsť vo fonde knižnice," priblížila Ondriová.



Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove pripravila v januári pre svojich detských čitateľov dva krátke online rozprávkové príbehy. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou realizuje online prezentáciu, maľovanku a kvíz Spoznajte Šalianskeho Maťka. V januári Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni pripravila pre širokú verejnosť Túlanie po našom - poznávanie zaujímavých a menej známych miest, pamiatok i osobností regiónu Stará Ľubovňa.



Najvýraznejším virtuálnym podujatím Knižnice Jána Henkela v Levoči bude v poslednom januárovom týždni vyhodnotenie výtvarnej súťaže Môj knižný hrdina a udelenie ceny sympatie širokou verejnosťou.



"Podduklianska knižnica vo Svidníku pri príležitosti 76. výročia oslobodenia mesta Svidník uskutoční v online prostredí vedomostnú súťaž pod názvom Sloboda prišla k nám. V priestoroch Vihorlatskej knižnice v Humennom sa pripravuje výstava kníh Ladislava Grosmana ako aj kníh, v ktorých je on sám spomínaný," dodala Ondriová.