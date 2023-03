Knižnice upozornia na dezinformácie a hoaxy v online prostredí

Prešov 5. marca (TASR) - Regionálne knižnice Prešovského samosprávneho kraja (PSK) upozornia na aktuálny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí. Počas Týždňa slovenských knižníc (6. - 12. 3.) si pripravili tematický program, ako aj rôzne podujatia pre deti i dospelých. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Počas Týždňa slovenských knižníc ponúkajú všetky regionálne knižnice symbolické desaťcentové členstvo pre nových čitateľov, ale aj množstvo podujatí a aktivít nielen pre prázdninujúce deti. Slávnostné otvorenie podujatia v rámci PSK sa uskutoční v pondelok (6. 3.) v Podtatranskej knižnici v Poprade," uviedla vedúca odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.



V Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove sa bude paličkovať, taktiež sa bude diskutovať so zaujímavými hosťami na tému hoaxov v médiách či o práci psychiatra. Svoju najnovšiu knihu predstaví Štefan Staviarsky a odprezentovaná bude aj autobiografická kniha rómskej spisovateľky Eleny Lackovej.



Podtatranská knižnica v Poprade si okrem iného pripravila jarný umelecký tábor, tvorivé dielne, prázdninový vedomostný kvíz, stretnutie tínedžerov či podujatie Deti čítajú knihovníkom.



Machové obrazy a machové dekorácie si budú môcť vyrobiť záujemcovia v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove. Deti sa môžu tešiť na premietanie Luskáčika a dospelí na autorskú besedu so záchranárom Jankom Račkom.



"V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa uskutoční burza kníh, jarný tábor, ako aj beseda s regionálnou autorkou Oľgou Švedovou i meteorológom Petrom Jurčovičom. Pripravená je aj dramatizácia rozprávky Kocúr v čižmách a vyhlásenie celoslovenskej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu," povedala Jeleňová.



Prázdniny so slovenskými spisovateľmi chystá Vihorlatská knižnica v Humennom. Okrem toho sa zapája do celoslovenského podujatia Je nás počuť, ktoré upozorňuje na dôležitosť a krásu literatúry čítaním z kníh v jeden deň v rovnakom čase.



"Detskí čitatelia sa môžu v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni tešiť na hádanky z kníh Kristy Bendovej pri príležitosti jej 100. výročia narodenia. Knižnica pre seniorov pripravila prednášku na tému bezpečia v online svete," doplnila Jeleňová.



Knižnica J. Henkela v Levoči ponúkne prázdninujúcim deťom a svojim čitateľom turnaj v spoločenských hrách, čítanie spojené s tvorivou dielňou, konverzáciu v ruštine či stretnutie s najmenšími aj seniormi.



Aj Podduklianska knižnica vo Svidníku si pripravila pre deti viaceré podujatia zamerané na zážitkové čítanie a tvorivé dielne. Zaujať môže aj vedomostný kvíz pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka základných škôl i koncert venovaný pamiatke Jiřiho Schelingera.