Knižnice v kraji ponúkajú repatriantom a čitateľom knihy ako dar

Prešov 16. apríla (TASR) – Knižnice v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktoré sú pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené, fungujú online a pripravujú pre čitateľov viaceré aktivity. Ponúkajú kvízy, tvorivé dielne, karanténne výzvy a hlasné čítania. Niektoré z nich ponúkajú vyradené a vydezinfikované tituly svojim čitateľom a repatriantom vo vyčlenených karanténnych zariadeniach v Prešovskom kraji ako dar. Iné vyrábajú ochranné rúška a ochranné štíty pre tých, ktorí to potrebujú. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Štyri regionálne knižnice, a to konkrétne vo Vranove nad Topľou, v Bardejove, Poprade a vo Svidníku, vyčlenili pre repatriantov v karanténnych zariadeniach v PSK celkovo približne 300 kníh. "Chcú tak prispieť k spríjemneniu náročného pobytu repatriantov. Vyradené knihy knižnice ubytovaným darujú. K dispozícii sú detektívky, trilery, romantická, klasická a náučná literatúra, knihy pre deti a mládež, psychologické knihy, a to slovenských aj zahraničných autorov," uviedla Ondriová.



Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove spustila Karanténnu knižnú výzvu, v ktorej sú čitatelia vyzvaní k rôznej činnosti súvisiacej s knihami, pričom o splnení výzvy knižnicu informujú prostredníctvom fotografií zaslaných emailom alebo prostredníctvom sociálnej siete. Na svojej Pobočke Šváby vyradila časť kníh rôznych žánrov, ktoré pred budovou ponúka verejnosti ako dar.



"Zamestnanci Podtatranskej knižnice v Poprade okrem viacerých aktivít spustili tlač komponentov pre ochranné štíty na 3D tlačiarni, pričom ochranné štíty s ich komponentmi využívajú napríklad zamestnanci Nemocnice Poprad," vysvetlila Ondriová.



Cyklus cvičení Fitnes pre mozog a Tréningy pamäti na jej precvičenie a posilnenie ponúka Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Jej zamestnanci sa aktívne zapájajú aj do priamej pomoci, konkrétne výrobou ochranných rúšok a kompletných ochranných štítov pre zdravotníkov miestnej nemocnice.



"Čitatelia Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni môžu svojím príspevkom prispieť do knižnej výzvy Odfoť sa s knihou a zapojiť sa i do online kvízovania. Knižnica Jána Henkela v Levoči spustila pre čitateľov projekt hlasné Čítanie v pyžamkách," doplnila Ondriová.



Podduklianska knižnica vo Svidníku ponúka čitateľom online vedomostný kvíz. Poskytla im tiež zdarma časť svojich kníh, ktoré sú umiestnené pred budovou knižnice.



Aj Vihorlatská knižnica v Humennom ponúka knihy zdarma pre verejnosť. Tvorivé tipy sprostredkúva svojim čitateľom Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Vyzýva ich zapojiť sa do rôznych súťaží, ako napríklad Komiksiády.



Zároveň všetky knižnice čitateľom predĺžili výpožičnú lehotu zapožičaných kníh, ktorým lehota skončila po 10. marci, a to až do 30. júna.