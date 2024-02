Knižnice v Prešove a vo Svidníku budú mať nové interiérové vybavenie

Prešov 15. februára (TASR) - Dve regionálne knižnice Prešovského samosprávneho kraja (PSK) budú mať nové interiérové vybavenie. Vstup do projektov v rámci výzvy Fondu na podporu umenia schválili na pondelkovom (12. 2.) zastupiteľstve krajskí poslanci. Nové regály tak môže očakávať Podduklianska knižnica vo Svidníku a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.



Celková výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) v projektových zámeroch predstavuje viac ako 173.000 eur. Spolufinancovanie PSK ako ich zriaďovateľa je vyše 35.000 eur.



"Ide o projekty, ktoré sú zamerané na interiérové vybavenie. Čo sa týka Podduklianskej knižnice vo Svidníku, pokračujeme v revitalizácii tohto prostredia. Teraz ide o druhé nadzemné podlažie, ktoré sa bude realizovať práve z tejto výzvy. Pre Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava ide o zariadenie priestorov, ktoré budú v novej budove knižnice," uviedla vedúca odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.



Projekt Podduklianskej knižnice vo Svidníku s názvom Detské oddelenie - priestor poznania a múdrosti získal dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške viac ako 58.000 eur, pričom PSK by sa mal na projekte spolupodieľať sumou vyše 15.000 eur.



"V rámci kompletnej renovácie interiéru nadzemného podlažia počíta knižnica s interiérovým vybavením, ako sú knižničné regály, regál so vstavanými lavicami, regál s integrovanými miestami na sedenie pre najmenších, regál a TV stena, stoličky i odkladacie stolíky. Projekt prispeje k modernizácii priestorov, zvýšeniu komfortu, estetizácii interiéru a k ochrane knižničného fondu," priblížila Lehotská.



Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v projekte s názvom Knižnica pre všetkých plánuje zaobstarať nové kovové knižné regály, výpožičné pulty knihovníka, atypické kovové pracovné stoly, modulárne pódium i pult pre knihovníka pri vstupe do knižnice.



Z Fondu na podporu umenia získala knižnica nenávratný finančný príspevok vo výške 80.000 eur. PSK by mal prispieť na tento projekt sumou vyše 20.000 eur. Vynovené priestory budú slúžiť na kultúrne, vzdelávacie a umelecké podujatia a vystúpenia, zároveň na komunitné aktivity a čitáreň pre širokú čitateľskú verejnosť.