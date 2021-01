Knižnice v Prešovskom kraji otvorili, je však potrebný negatívny test

Prešov 31. januára (TASR) – Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) môžu byť pre verejnosť od stredy (27. 1.) znovu otvorené. Na vstup do knižnice je ale potrebný negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 alebo doklad o prekonaní tohto ochorenia nie starší ako tri mesiace či zaočkovanie druhou dávkou vakcíny. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Od štvrtka (28. 1.) je otvorená Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Vihorlatská knižnica v Humennom, Knižnica Jána Henkela v Levoči, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou i Podduklianska knižnica vo Svidníku. O otváracom režime a presnom výpožičnom čase informujú knižnice prostredníctvom sociálnych sietí a webových stránok.



Knihovníci Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava počas prvých dvoch dní od otvorenia obslúžili podľa jej riaditeľky Ivety Hurnej takmer 900 návštevníkov.



"Vypožičali a predĺžili skoro 6000 kníh. Urobili viac ako 100 rezervácií na tituly, ktoré sú aktuálne požičané,“ zdôraznila Iveta Hurná s tým, že knižnica poskytuje aj službu objednávania voľne dostupných kníh prostredníctvom e-mailu.



"Podtatranská knižnica v Poprade a Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni fungujú od stredy (27. 1.) cez takzvané výdajné miesto. Čitateľ si ponuku kníh nájde v online katalógu knižnice a následne si vybrané tituly objedná telefonicky alebo e-mailom. Zamestnanci knižnice mu knihy pripravia a dohodnú s ním termín vyzdvihnutia. Knihy môže čitateľ vrátiť znovu cez výdajné miesto alebo bibliobox," uviedla Jeleňová.



Služby cez výdajné miesto sú poskytnuté čitateľom po predložení COVID passu alebo certifikátu o negatívnom výsledku z testovania na ochorenie COVID-19.



"Vstup do knižníc je možný takisto len s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19, ktorý bol vykonaný od 18. januára. Knižnice môžu navštíviť aj čitatelia, ktorí prekonali toto ochorenie a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace, ale aj zaočkované osoby s druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní," doplnila Jeleňová.



Knižnice pre verejnosť podľa jej slov naďalej pripravujú online aktivity na podporu čítania. Taktiež sú v nich bezplatne dostupné výpožičky e-kníh, a to z ponuky viac ako 9000 titulov.