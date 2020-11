Knižnice v Prešovskom kraji požičiavajú e-knihy počas pandémie zdarma

Prešov 16. novembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaviedol vo svojich regionálnych knižniciach novú službu – požičiavanie elektronickej literatúry. E-knihy si môžu čitatelia požičať počas pandémie zadarmo. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Iniciatíva sprístupniť požičiavanie elektronickej literatúry vznikla podľa jej slov ešte minulý rok. Po testovacej prevádzke je v týchto dňoch už naplno k dispozícii čitateľom ôsmich knižníc v pôsobnosti PSK - v Prešove, Poprade, Levoči, Svidníku, Bardejove, Vranove nad Topľou, Humennom a v Starej Ľubovni.



"Som rád, že sa nám službu podarilo zrealizovať, už teraz registrujeme veľký záujem. Čitatelia si jednoducho môžu požičiavať knihy online, čo je veľkou výhodou najmä v tejto komplikovanej 'covidovej' dobe, keď nemusia fyzicky knižnicu navštíviť a všetko funguje v online priestore. Verím, že poteší aj to, že počas pandémie ponúkame elektronické knihy zdarma," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Pred spustením tejto služby bolo potrebné prejsť na nový informačný systém, ktorý by napĺňal požiadavky čitateľov, pracovníkov knižníc a umožňoval online výpožičky. Krajské knižnice si museli zakúpiť novú výpočtovú techniku a zrealizovať konverziu dát z predchádzajúceho systému do nového.



"Na tento účel sme z rozpočtu kraja poskytli financie vo výške viac ako 142.000 eur a ako sa ukazuje, sú to dobre vynaložené finančné prostriedky. Ak chceme mať moderné kultúrne inštitúcie, je potrebné postupne sa približovať vzoru knižníc v zahraničí a maximálne vychádzať v ústrety našim čitateľom," doplnil Majerský.



Platforma sprístupňuje užívateľom knižníc takmer 10.000 titulov. Čitatelia si môžu požičať na mesiac maximálne tri e-knihy, ktoré po dosiahnutí časového limitu z ich účtu zmiznú. Postup, ako získať elektronické tituly do mobilu, tabletu alebo čítačky, majú knižnice uvedené na svojich webových portáloch.