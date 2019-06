Knižnice v Prešovskom kraji pripravili množstvo letných podujatí

Podtatranská knižnica v Poprade organizuje denný tábor Havrankovo pre deti od deväť do 11 rokov.

Prešov 28. júna (TASR) - Knižnice v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pripravili pre svojich čitateľov a návštevníkov množstvo prázdninových podujatí.



V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na všetky deti, ktoré navštívia oddelenie pre deti a mládež čakajú interaktívne knihy z edície Kúzelné čítanie a elektronická hovoriaca ceruzka, vďaka ktorým sa zábavnou a pútavou formou dozvedia množstvo zaujímavých a užitočných informácií.



"Knihy nahovorili známi slovenskí herci a ich súčasťou sú aj zábavno-náučné kvízy s možnosťou voľby stupňa náročnosti. Nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a starých rodičov sú určené spoločenské hry," uviedla vedúca odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.



Leto v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove je podľa jej slov už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom, ktoré sa budú konať každý od 10.00 do 12.00 h. Tematicky ladené Letné štvrtky sa budú niesť v duchu rozprávok, tvorivých dielní, ale i športu, súťaží a hier.



"Novinkou tohto leta je denný letný tábor – Indiánske leto s knihou. Je určený pre deti, ktoré chcú zažiť leto v knižnici medzi svojimi obľúbenými knihami, so svojimi hrdinami a s indiánmi, ktoré sú hlavnou témou tábora," priblížila Antolíková.



Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni pripravila letný čitateľský tábor s dennou dochádzkou pre deti od osem do 11 rokov na tému Na vandrovke za remeslom. "Čím viac čítaš, tým viac vieš je názov letnej čitateľskej súťaže pre žiakov základných škôl v Starej Ľubovni. Každú stredu o 10.00 h sa v knižnici bude čítať deťom aj ich rodičom," uviedla Antolíková.



Podtatranská knižnica v Poprade organizuje denný tábor Havrankovo pre deti od deväť do 11 rokov. Zapojila sa do projektu Prečítané leto a pripravila aktivity pre dve vekové kategórie - päť- až sedemročných a osem- až 14-ročných. Knižnica rovnako pripravila viacero výstav prác rôznych umelcov.



Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove v mesiacoch júl a august otvorí svoju letnú čitáreň a pripravila tiež aktivity pre prímestský tábor Inkluzáči. Vihorlatská knižnica v Humennom pozýva malých čitateľov na podujatie Príďte si s nami čítať.



"Knižnica Jána Henkela v Levoči sa v tomto roku po prvý raz zapája do projektu Prečítané leto. Knihovníci budú každý týždeň podľa zvolených tém pripravovať výbery najlepších kníh z knižničného fondu sprevádzané rôznymi aktivitami, ako sú spoločné čítania, hry, súťaže a tvorivé dielne. Začiatkom augusta pripravujú denný letný tábor," doplnila Antolíková.



V rámci projektu Prečítané leto chce Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove deväť letných týždňov spríjemniť svojim malým, ale aj väčším čitateľom čítaním, hraním sa s knihami a tvorivými dielňami. Podujatia sa budú konať vo viacerých pobočkách knižnice.



"V knižnici na Hlavnej ulici v Centre regionálnych dokumentov bude pre návštevníkov knižnice sprístupnená výstava Mesto Prešov v minulosti a dnes. Približuje nielen prešovské ulice, kostoly, paláce, domy a rôzne zákutia zvečnené na starých fotografiách a pohľadniciach, ale aj ich súčasný vzhľad zachytený podľa možností z rovnakého uhla pohľadu, z akého boli vyfotografované kedysi," dodala Antolíková.