Knižnice v Trnave, Skalici, Galante a D.Strede budú zatvorené do 2.11.

Trnava 27. októbra (TASR) - V štyroch verejných knižniciach, ktoré sú zriaďované Trnavským samosprávnym krajom (TTSK), bude implementovaný nový elektronický knižničný systém. Z tohto dôvodu budú Galantská knižnica v Galante, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Skalici a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede od piatka (28. 10.) do stredy (2. 11.) zatvorené. Otvorené budú opäť od štvrtka (3. 11.). Informoval o tom riaditeľ odboru kultúry a športu Úradu TTSK Peter Kadlic.



V uvedenom čase čitatelia môžu odovzdať požičané knihy do biblioboxov pred budovami knižníc. "Nový knižničný systém zvýši kvalitu služieb poskytovaných služieb. Čitatelia dostanú k dispozícii prehľadnejší elektronický katalóg. Knihovníkom sa zlepšia pracovné podmienky na evidenciu a vyraďovanie kníh a periodík, správy výpožičiek a bibliografických služieb," uviedol Kadlic. TTSK zabezpečil nový knižničný informačný systém v rámci projektu Smart región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z eurofondov v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.



Skúšobná prevádzka systému bude prebiehať počas novembra a decembra. Naostro bude spustený do konca tohto roka. Prinesie lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh pre čitateľov aj zamestnancov knižníc. Okrem iného si čitatelia budú môcť prostredníctvom elektronického katalógu nájsť dielo, ktoré sa nachádza v inej knižnici zapojenej do jednotného systému, a dostať sa k nej prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Zjednoduší sa aj evidencia verejných podujatí alebo práca s periodickými dokumentami.