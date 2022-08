Štyri knižnice v Trnavskom kraji dostanú nový informačný systém

Trnava 15. augusta (TASR) - Všetky štyri knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) získajú nový knižničný informačný systém. Celková investícia je viac ako 50.000 eur, pričom je súčasťou projektu zameraného na využívanie smart riešení. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Jednotný knižničný systém prinesie lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh pre čitateľov, a najmä knihovníkov. "Umožní prístup do databázy elektronických kníh a ich vypožičiavanie. Prehľadnejšou sa okrem výpožičiek stane aj katalogizácia alebo akvizícia nových publikácií. Naplnia sa tým najnovšie štandardy, ktoré sú kladené na moderné knižnice," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Nový informačný systém získajú Galantská knižnica v Galante, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede. Do ostrej prevádzky sa systém začlení do konca roka.



Čitatelia si budú môcť prostredníctvom elektronického katalógu nájsť dielo, ktoré sa nachádza v inej knižnici zapojenej do systému, a dostať sa k nemu prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Zjednoduší sa aj evidencia podujatí alebo práca s periodickými dokumentmi.



"Nový systém umožní knižniciam nielen držať krok s možnosťami, ktoré technologický a elektronický svet prináša, ale predovšetkým zlepší služby pre čitateľov a zvýši sa kvalita a efektívnosť práce zamestnancov," doplnil riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Pavol Tomašovič.



Samospráva zabezpečila nový knižničný informačný systém v rámci projektu Smart región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z eurofondov v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.