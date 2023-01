Revúca 23. januára (TASR) – Mestskú knižnicu v Revúcej čaká komplexná rekonštrukcia za vyše 138.000 eur. Poslanci mesta na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili spolufinancovanie projektu, ktorý sumou viac ako 80.000 eur podporil aj Fond na podporu umenia. Pre TASR to uviedla knihovníčka Mestskej knižnice Samuela Reussa v Revúcej Ajša Derdáková.



"Hlavný dôvod rekonštrukcie bol nedostatok priestoru, avšak nevieme sa presťahovať do iných priestorov," vysvetlila Derdáková. Návrh komplexnej rekonštrukcie knižnice vzišiel z architektonickej súťaže. V rámci prác dôjde k dispozičnej zmene priestorov, výmene elektroinštalácie, podláh i omietok.



"Interiér sa bude meniť kompletne. Budú sa robiť nové regály, no staré sa zrekonštruujú a budú sa používať ako mobilné regály na detskom oddelení. Vznikne nový výpožičný pult, pribudne dataprojektor, plátno, akustický záves či stoličky," dodala Derdáková.



Rekonštrukcia knižnice sa bude realizovať ešte tento rok. Inštitúcia bude počas prác fungovať v režime výdajného okienka. Čitatelia si budú môcť knihy objednať vopred telefonicky alebo cez internet, naďalej bude fungovať aj donáška kníh domov. Na rekonštrukciu získala knižnica z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 82.000 eur, ďalších vyše 20.000 eur poskytne mestské kultúrne stredisko. Mesto bude projekt spolufinancovať sumou viac ako 36.300 eur.



Mestská knižnica Samuela Reussa v Revúcej plní aj funkciu regionálnej knižnice. Vlani do jej priestorov zavítalo vyše 5700 návštevníkov, jej knižničný fond obsahuje viac ako 22.000 kníh. Priestory knižnice neboli rozsiahlejšie rekonštruované od roku 1964.