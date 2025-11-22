< sekcia Regióny
Knižný festival v Senici prinesie čítanie, debaty aj burzu kníh
Hlavnou témou festivalu je Knižná klíma - udržateľné príbehy.
Autor TASR
Senica 22. novembra (TASR) - Tretí ročník Malého knižného festivalu v Senici v sobotu návštevníkom prinesie čítanie, tvorbu, zábavu, debaty, ale aj celodennú knižnú burzu. Podujatie sa začne o 10.00 h v priestoroch budovy DAV v Senici. Organizátori chcú upozorniť na potrebu vnímať svoje okolie, nielen klimatické zmeny, ale aj spoločenské, prostredníctvom príbehov tvoriacich základ festivalu. TASR o tom informoval komunitný knižný klub Trikáčko.
Hlavnou témou festivalu je Knižná klíma - udržateľné príbehy. Prvý príbeh privíta o 10.30 h najmenších návštevníkov, čítať im bude vydavateľka Zuzana Dušičková. Účastníci workshopu kreatívneho písania so slovenskou autorkou Miroslavou Ábelovou budú môcť na papier preniesť vlastné príbehy a nápady. O vesmíre a prírode porozpráva vedátor Samuel Kováčik, ktorý sa zaoberá modifikáciami kvantovej mechaniky, numerickými simuláciami a maticovými modelmi.
Autorka Monika Kompaníková priblíži mapovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi a ich vzájomné pochopenie sa. Predstavenie Divadla FÍ sa začne o 15.00 h v detskej zóne na poschodí budovy DAV, je určené pre deti od štyroch do desiatich rokov.
Z Prahy pricestuje autor Miroslav Hlaučo, otvorí príbeh zo zapadnutej dedinky Svatý Jiří z prelomu 19. a 20. storočia, kam sa začínajú dostávať výdobytky novej doby. Nádejných ilustrátorov čaká workshop s ilustrátorkou Evou Chocholáčkovou. Deti sa zahrajú na autorov a vytvoria si vlastný ilustrovaný príbeh. Workshop sa začne o 16.30 h v detskej zóne na poschodí.
Vojnové zóny, krajiny zničené vojnou a medzi nimi ľudské príbehy priblíži nezávislý novinár Tomáš Forró, ktorý strávil niekoľko rokov vo vojnovej zóne na východe Ukrajiny, väčšinou v oblastiach kontrolovaných separatistami. Situáciu na záver odľahčí komik Martin Hatala.
Organizátorom je klub Trikáčko, ktorý spája komunitu ľudí šíriacich radosť z čítania kníh a rozhovorov o nich. Podujatie sa uskutoční vďaka podpore Záhorskej knižnice v Senici, mesta Senica, občianskeho združenia Senica 2.0, sponzorov a dobrovoľníkov. Vstup na festival je zdarma.
