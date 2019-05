Koalícia PS – Spolu vyhrala vo všetkých okresoch Bratislavského kraja

Najsilnejšiu podporu mala koalícia v hlavnom meste, kde získala 38,48 percenta hlasov, v okrese Pezinok to bolo 33,46, v Seneckom okrese 30,24 a v okrese Malacky 27,34 percenta hlasov.

Bratislava 27. mája (TASR) – Víťaz sobotňajších (25.5.) volieb do Európskeho parlamentu (EP), koalícia PS - Spolu zvíťazila vo všetkých okresoch Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Menej ako tridsaťpercentnú podporu mala len v okrese Malacky. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov eurovolieb zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Najsilnejšiu podporu mala koalícia v hlavnom meste, kde získala 38,48 percenta hlasov, v okrese Pezinok to bolo 33,46, v Seneckom okrese 30,24 a v okrese Malacky 27,34 percenta hlasov. Na druhom mieste bola SaS a na treťom Smer-SD s výnimkou okresu Malacky, kde za PS - Spolu skončila vládna strana. Na štvrtom mieste sa umiestnilo v Bratislave a okrese Senec KDH, v okresoch Malacky a Pezinok to bola ĽSNS.



Nad päť percent sa s výnimkou Bratislavy dostalo aj hnutie OĽaNO, najsilnejší výsledok dosiahli „Obyčajní“ v okrese Malacky (6,19 percenta hlasov). V okrese Senec sa pred OĽaNO a nad päťpercentnú hranicu dostala mimoparlamentná SMK so ziskom 5,37 percenta hlasov.



Volebná účasť bola najvyššia v hlavnom meste (33,76), najmenej (22,44 percenta) voličov hlasovalo v okrese Malacky.