Muž vyhrážajúci sa rodine a policajtom skončil v putách

Koceľovce 30. novembra (TASR) – Muž z obce Koceľovce, okres Rožňava, ktorý sa mal vyhrážať rodine a policajtom, skončil v putách. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová informovala, že k incidentu malo dôjsť včera popoludní. „Muž mal pod vplyvom alkoholu niekoľkokrát fyzicky zaútočiť na svoju manželku a rodine sa vyhrážal zabitím,“ priblížila hovorkyňa.



V čase príchodu policajtov bol muž zamknutý v jednej z izieb a spoza zamknutých dverí kričal na zasahujúcu hliadku aj rodinných príslušníkov, aby okamžite odišli preč, a začal sa im vyhrážať, že ich zastrelí. Jeden z členov rodiny pritom policajtom potvrdil, že muž môže mať v izbe strelnú zbraň a dýku.



Hliadka preto kontaktovala Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ), nakoľko v tomto prípade išlo podľa zistených informácií o ozbrojeného človeka. Na miesto preto vyslali posily - Pohotovostnú motorizovanú jednotku (PMJ) KR PZ v Košiciach, a pripravený zasiahnuť bol aj Pohotovostný policajný útvar s vyjednávačom.



„Keď policajti obkľúčili okolie domu, podozrivého muža zbadali cez okno, ako sedí na posteli v jednej z izieb.



'PMJ-čkári' istení psovodom a jeho služobným psom vošli do domu, na čo podozrivý reagoval ďalšími vyhrážkami. Nereagoval ani na opakované výzvy zasahujúcich policajtov, aby upustil od protiprávneho konania a vyšiel z izby, lebo inak budú voči nemu v zmysle zákona použité donucovacie prostriedky,“ doplnila hovorkyňa.



V tomto prípade podľa nej nebolo jasné, čo podozrivý za zamknutými dverami robí, či skutočne má pri sebe zbraň, a či naozaj svoje vyhrážky naplní. Jeden z príslušníkov PMJ preto vykopol sklenenú výplň dverí a za asistencie služobného psa policajti vtrhli do izby.



„Muž sedel na posteli s rukami skrytými pod perinou. Keďže stále pretrvávala obava, že je ozbrojený, policajti použili hrozbu služobnou zbraňou. Muž sa snažil fyzicky zaútočiť na policajtov a neustále opakoval svoje vyhrážky. Zbraň však v rukách nemal. Policajti ho aj napriek aktívnemu odporu použitím donucovacích prostriedkov spacifikovali,“ doplnila Ivanová.



Dodala, že 65-ročného muža obmedzili na osobnej slobode, po vykonaní potrebných procesných úkonov bol obvinený z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia a zároveň bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie.