Košice Región Turizmus hodnotí rok 2022 ako úspešný

Košice 3. januára (TASR) - Návštevnosť Košického kraja v letnej sezóne narástla o 21 percent, celková návštevnosť z roku 2021 bola prekonaná za prvých osem mesiacov minulého roka. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT) s tým, že za sebou má úspešný rok.



Ako uviedla, počas minulého roka otvorili nové turistické atrakcie, zorganizovali rôzne podujatia, autobusové výlety, realizovali infraštruktúrne projekty, výstavy, infocesty či získali rôzne ocenenia. "Zvýšený záujem o trávenie voľného času v Košickom kraji je aj odrazom dlhodobej podpory vzniku nových produktov cestovného ruchu a budovania návštevníckej infraštruktúry," uviedla KOCR. Za významný investičný impulz považuje aj grantový program Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita. Prostredníctvom neho kraj každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na cielenú podporu cestovného ruchu. V roku 2022 išlo o sumu 2,14 milióna eur.



Pripomína, že Košický kraj je väčšinovo vnímaný ako letná destinácia. Napriek tomu začiatkom vlaňajška odštartovali prevádzku prvého zimného skibusu na Kojšovskú hoľu. Do záveru marca ním prepravili 2100 bežkárov, sánkarov a peších turistov. Zároveň pokračovali s jednodňovými autobusovými výletmi a cyklobusovými spojeniami. "V priebehu letnej sezóny vypravila organizácia KRT do regiónov 21 tematických autobusových výletov, ktoré využilo presne 863 ľudí všetkých vekových kategórií," dodala. Za jednu z významných aktivít považuje napríklad aj výstavbu novej turistickej útulne nad obcou Vyšný Medzev.



"Rok 2022 bol síce náročný, ale pre destináciu zároveň úspešný. Na konkrétnych výsledkoch nám ukázal, že to, čo robíme, má zmysel. V komunikácii staviame na tom, že náš kraj nepatrí medzi masové destinácie. Práve naopak. Sme destináciou neobjavených zážitkov a nepoznaných miest, kde sa nečaká v radoch na lístky a na fotografiu," uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.



Podľa jej slov pri rozvojových aktivitách pokračovali v podpore ekoturizmu. "Verím, že aj samotná stúpajúca návštevnosť nám ukazuje, že rok po roku robíme z Košického kraja atraktívnejšiu dovolenkovú destináciu, ktorej konkurencieschopnosť v rámci slovenskej ponuky trvalo narastá," zhodnotila.