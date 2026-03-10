< sekcia Regióny
KOCR Severovýchod Slovenska pripravila fotografickú súťaž Choď a foť

Autor TASR
Prešov 10. marca (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska pripravila 14. ročník fotografickej súťaže Choď a foť - Prešovský kraj. Novinkou aktuálneho ročníka je kategória venovaná detským autorom a cena Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.
Ako povedala, súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Hlavnou úlohou autorov je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja.
Zábery bude hodnotiť odborná porota na čele s fotografom Jánom Štovkom. Súťaží sa v siedmich kategóriách: 1. Krajinárska fotografia, 2. Fauna a flóra, 3. Architektúra, 4. Kultúra, tradície a história, 5. Človek a kraj, 6. Zážitky a voľný čas a 7. špeciálna kategória roku 2026 Deti fotia, určená autorom do 15 rokov. Každý účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne sedem fotografií, ktoré musia byť zhotovené na území Prešovského kraja v rokoch 2025 a 2026.
Súťaž vyvrcholí slávnostným vyhodnotením spojeným s vernisážou putovnej výstavy, ktorá je zostavená z víťazných a finálových fotografií. Výstava následne putuje po rôznych miestach a prezentuje krásy Prešovského kraja širokej verejnosti doma aj mimo regiónu.
KOCR Severovýchod Slovenska udelí v závere súťaže okrem cien pre každú kategóriu aj Grand Prix, Cenu predsedu poroty, Cenu KOCR Severovýchod Slovenska a Cenu verejnosti. Novinkou súťaže je cena Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej. Múzeum venované svetovo uznávanému priekopníkovi modernej fotografickej optiky vyberie spomedzi záberov svojho favorita a udelí mu špeciálnu cenu.
Záujem o súťaž Choď a foť podľa Čechovej každoročne rastie. V roku 2025 sa do fotosúťaže zapojilo 277 autorov, ktorí prihlásili viac než 1160 fotografií, čo potvrdzuje jej silné postavenie medzi fotografickými podujatiami na Slovensku aj rastúci záujem verejnosti o objavovanie regiónu cez fotografiu.
„Fotosúťaž Choď a foť je pozvánkou vyraziť von a ukázať unikáty Prešovského kraja novým pohľadom. Každá fotografia môže byť jedinečným príbehom, ktorý ukáže krásu miesta, ľudí aj zážitkov - a my sa tešíme, že tieto príbehy priblížime návštevníkom aj obyvateľom kraja. V špeciálnej kategórii Deti fotia zároveň dávame priestor mladým autorom do 15 rokov, aby ukázali kraj očami detí,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Uzávierka prihlasovania do súťaže je 11. októbra 2026. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke www.severovychod.sk.
