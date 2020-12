Organizácia Severovýchod Slovenska spúšťa kampaň Zimná výzva

Prešov 16. decembra (TASR) – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom spúšťa v tomto roku novú kampaň na zimnú turistickú sezónu. Zimná výzva zahŕňa 15 turistických lokalít od Bukových pralesov po Vysoké Tatry. TASR o tom informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska.



Cieľom kampane je podľa jeho slov ukázať jeho turistický potenciál aj počas zimného obdobia. Zimná výzva zahŕňa rôzne turistické destinácie rozdelené do troch kategórii podľa náročnosti (easy, medium, hard). Účastníci kampane môžu celkovo nastúpať až 7000 výškových metrov a prejsť 138 kilometrov.



"V tejto neistej situácii, ktorá sa týka fungovania lyžiarskych stredísk, by sme radi našim návštevníkom ponúkli inú formu spoznávania Prešovského kraja. Prichádzame preto s kampaňou, ktorú je možné realizovať aj napriek súčasným epidemiologickým opatreniam. Zároveň by som rád podotkol, že nejde o žiadne 'dobývanie' prírody. Hlavným zmyslom Zimnej výzvy je spoznávanie regiónu a psychohygiena, ktorá je v tomto roku obzvlášť potrebná, a tá sa najlepšie realizuje v prírode," opisuje kampaň výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



KOCR Severovýchod Slovenska venuje každému, kto prejde minimálne päť miest, darček. Na všetky miesta zahrnuté v Zimnej výzve umiestnila nálepky. Zisk odmeny je podmienený odfotením sa účastníka súťaže pri nálepke a následným zaslaním fotografie do správy na facebokovom profile Severovýchod Slovenska alebo emailom na zimnavyzva@gmail.com.



Popisy 15 lokalít s informáciami o prevýšení, dobe výstupu a počte kilometrov nájdu záujemcovia v brožúre. Kampaň potrvá od 19. decembra 2020 do 20. marca 2021.