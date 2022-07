KOCR Trnava ponúka jazdu vlakom do thermalparku s výhodným aquapassom

Trnava 29. júla (TASR) – Spiatočný lístok na vlak, celodenný vstup do Thermalparku Dunajská Streda a bezplatnú autobusovú dopravu medzi železničnou stanicou a aquaparkom ponúka v jednom balíku Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Žitný ostrov a jej členom Thermalpark Dunajská Streda. TASR o tom informovala Adriána Lizoňová z KOCR Trnavský kraj.



Týmto produktom nadväzujú na svoje predchádzajúce aktivity, ktorými prepája okolité kraje a prináša ich obyvateľom možnosť objavovať známe aj menej známe miesta. "Vďaka spojeniu viacerých partnerov sa podarilo vytvoriť túto zľavnenú a veľmi výhodnú cenu za balíkový produkt, ktorý je zameraný na spoznávanie a rozvoj destinácie Žitný ostrov. Táto destinácia je známa svojou výbornou gastronómiou a vďaka jednému lístku je skvelým tipom na celodenný výlet," uviedol predseda KOCR Trnavský kraj Pavol Kalman.



Ako doplnil, vlak je ekonomicky výhodný spôsob cestovania, ktorý je zároveň zodpovedný k životnému prostrediu. Zo smeru Bratislava hlavná stanica, Nové Zámky, Kúty, Trnava, Nitra, Komárno a Štúrovo, so spiatočným lístkom zakúpeným v pokladnici na železničnej stanici, získajú cestujúci celodenný vstup do aquaparkov s termálnou vodou.



"Po príchode vlaku na železničnú stanicu v Dunajskej Strede môžu cestujúci vo vybraných časoch využiť bezplatnú autobusovú dopravu do aquaparku a aquapassom sa preukážu pri vstupe do Thermalparku," doplnila Lizoňová.