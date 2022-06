Po Trnavskom kraji budú jazdiť historické vlaky s divadelným príbehom

Holíč 21. júna (TASR) - Historické vlaky s divadelným príbehom budú jazdiť každú prázdninovú sobotu od 2. júla do 27. augusta na dvoch nových trasách do destinácií v Trnavskom kraji. TASR o tom informovala Katarína Rohaľová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Témou výletných vlakov je Mária Terézia. Prvá trasa ide z Bratislavy do Holíča a druhá z Nového Mesta nad Váhom do Galanty. "Ponúkame celodenný výlet s balíkom služieb, ktorý zahŕňa dopravu historickým vlakom, vstupy na prehliadky, dopravu autobusmi, cestovateľský denník či sprievodcu, ktorý bude koordinovať program. Sezónu Výletného vlaku Mária Terézia odštartuje špeciálnou prvou jazdou parný rušeň Mazutka," uviedla Rohaľová.



Na prvej trase môžu cestujúci nasadnúť v Bratislave alebo v Malackách, druhá trasa má nástupné miesta okrem Nového Mesta nad Váhom aj v Piešťanoch a Trnave. "Pripravili sme jeden výhodný lístok na vlak. Rodiny s deťmi si tak budú môcť vychutnať výlet bez starostí so sprievodcom. Termíny a podrobnosti o jednotlivých trasách sa záujemcovia dozvedia na www.krajzazitkov.sk," povedala riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.



Vo vlaku budú herci z Divadla Jána Palárika v Trnave v historických kostýmoch. Cestujúci sa stanú súčasťou divadelného predstavenia, ktoré sa bude odohrávať počas jazdy vo vlaku. "Priamo pred ich očami sa vynoria postavy z histórie a budú sa správať, akoby sa všetci spoločne nachádzali v 18. storočí a vlak ich viezol územím Uhorského kráľovstva. Okrem zaujímavých informácií si tak návštevníci odnesú aj nevšedný zážitok," uviedla riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave Zuzana Hekel.