Cyklobusy čoskoro vypravia do Malých Karpát aj na Žitný ostrov

Trnava 19. apríla (TASR) – Autobusy, ktoré cestujúcich odvezú i s bicyklami, už čoskoro prepoja Záhorie a Piešťany a návštevníci Thermalparku v Dunajskej Strede to vďaka nim budú mať bližšie k vodám Žitného ostrova. TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Od 29. apríla začne premávať cyklobus na trase Dunajská Streda – Gabčíkovo – Vojka nad Dunajom a späť. Premávať bude do 17. septembra. "Obyvateľom a návštevníkom Dunajskej Stredy chceme priblížiť tiché vody Žitného ostrova. Môžu sa zviesť ku Gabčíkovu, alebo aj do Vojky nad Dunajom. Počas nenáročných cyklovýletov na Podunajskej nížine spoznajú gastronómiu v miestnych čárdach," uviedla Petra Hencelová z KOCR Trnavský kraj.



Krajská organizácia vypraví tento rok aj cyklobus do Piešťan a na Záhorie. Autobusový spoj odvezie skoro ráno cyklistov z Trnavy do Piešťan a pokračovať bude cez Brezovú pod Bradlom až do Senice. V opačnom smere ho môžu využiť aj obyvatelia a návštevníci Záhoria. "Bez auta by sa rekreační cyklisti z piešťanského regiónu na Záhorie nedostali. Cyklobus ich tam od 6. mája odvezie každú sobotu v mesiacoch máj, jún a september," doplnila Hencelová.



Cyklobus bude premávať tak, aby ho mohli využiť aj cyklisti zo Senice a okolia, ktorí chcú spoznať Piešťany. "Kúpeľné mesto je napojené na Vážsku cyklomagistrálu a aj na okruh okolo Sĺňavy. Na bicykli je odtiaľ ľahko dostupných viacero pamiatok, napríklad renesančný kaštieľ v Moravanoch nad Váhom, ktorý je vždy v lete plný súčasného umenia, ale aj veľkomoravské hradisko Kostolec," informoval Palkovič.



Miesta v cyklobusoch na oboch linkách je dobré si vopred rezervovať online na krajzazitkov.sk.