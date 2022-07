KOCR Žilinský turistický kraj spustila 3. ročník súťaže Spoznaj kraj

Žilina 5. júla (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj spustila od začiatku júla tretí ročník súťaže s názvom Spoznaj kraj. Jej cieľom je zvýšiť návštevnosť Žilinského kraja, podporiť kultúrne inštitúcie, podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, prírodné, kúpeľné a zábavné strediská. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka KOCR Žilinský turistický kraj Iveta Chabadová.



Doplnila, že pre zapojenie sa do súťaže treba navštíviť v Žilinskom kraji minimálne sedem z 54 miest zo zoznamu na hracej karte a získať pečiatku. "Súťaž potrvá do 30. septembra. Hrá sa o bicykle, pobyty, vstupy, skipasy a adrenalínové zážitky v kraji. Bližšie informácie nájdu súťažiaci na stránke www.spoznajkraj.sk," vysvetlila Chabadová.



Súťažiacich môžu podľa nej tento rok zaujať štyri nové miesta v zozname. "Hraciu kartu sme rozšírili o Kysuckú galériu v Oščadnici, ktorá prešla rekonštrukciou a otvára brány pre návštevníkov. Tipom na výlet pre celú rodinu je Važecká jaskyňa s nádhernou kvapľovou výzdobou. Pre odvážnych milovníkov adrenalínu pribudla najdlhšia zip-line dráha v strednej a východnej Európe na Kubínskej holi," uviedla riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu.



Na získanie nových poznatkov do zoznamu zaradili Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. "Najatraktívnejšou je expozícia ovčiarstva a pastierskej kultúry, ktorá návštevníka prevedie životom pastierov a bačov. Nemenej zaujímavé sú informácie o modrotlači z horného Liptova a krásne výtvory z paličkovanej čipky," dodala Chabadová.



Súťaž Spoznaj kraj spustila KOCR Žilinský turistický kraj v spolupráci s Turistickým centrom Terchová UTEČZMESTA.