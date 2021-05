Kocurany stavajú materskú školu, bude mať aj ekologické prvky

Kocurany 19. mája (TASR) - Obec Kocurany (okres Prievidza) začne od septembra poskytovať predprimárne vzdelávanie. Materská škola (MŠ), ktorú stavajú zamestnanci obecnej spoločnosti, bude mať kapacitu 15 detí. Jej zriadením obec zabezpečí i povinné predškolské vzdelávanie pre päťročné deti.



"V zastupiteľstve sme sa zaoberali problémom predškolského vzdelávania a už dlhší čas sme sa pohrávali s myšlienkou, že nám v obci chýba školské zariadenie. Do roku 1977 u nás existovala jednotriedna škôlka," spomenul starosta Vojtech Čičmanec.



Výstavbu objektu MŠ, v ktorej budú sídliť i dobrovoľní hasiči a obecné múzeum, samospráva financuje z vlastných zdrojov a úveru. Náklady dosiahli 300.000 eur. Stavba bude mať i prvky zelenej infraštruktúry. "Na streche budeme mať umiestnené slnečné kolektory na ohrev teplej vody. Zároveň chceme šetriť pitnou vodou a zabezpečili sme osadenie zbernej nádrže na dažďovú vodu, ktorou budeme splachovať toalety," ozrejmil starosta.



"Škôlka bude mať kapacitu do 15 detí, podľa našich demografických prieskumov by to malo postačovať," priblížil Čičmanec. Predprimárne vzdelávanie tam začnú podľa neho poskytovať od septembra, obec na to dostala výnimku od ministra školstva. Samospráva v súčasnosti vyberá i personál do MŠ.



Kocurany zriadením MŠ zabezpečia i povinné predškolské vzdelávanie pre päťročné deti, ktoré nadobudne účinnosť od septembra. "Viem, že sa samosprávy venovali týmto problémom. Zatiaľ, z môjho pohľadu, je novopostavená MŠ asi len v Kocuranoch. Viem, že mesto Prievidza riešilo rozšírenie kapacity jednej zo škôlok. Ostatné samosprávy, dúfam, že nájdu spôsob, ako umiestniť deti a umožniť im predprimárne vzdelávanie," dodal Čičmanec, ktorý je i predsedom Združenia miest a obcí hornej Nitry. Kocurany sú v prípade voľnej kapacity vo svojej škole pripravené pomôcť s umiestnením detí i z ostatných obcí.