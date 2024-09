V Galérii Juraja Jakubiska vystavujú reprodukcie jeho grafík

Kojšov 30. septembra (TASR) - V Galérii Juraja Jakubiska v Kojšove (okres Gelnica) vystavujú desať reprodukcií jeho grafík, ktoré venoval svojej rodnej obci. Expozíciu dopĺňajú predmety, ktorými sa pri ich tvorbe inšpiroval. Ako pre TASR povedala starostka Tatiana Andrašková, galériu by chceli v budúcnosti rozšíriť.



"Máme tu umiestnené signované, teda podpísané reprodukcie obrazov Jakubiska, ktoré daroval obci. Zamerali sme sa nielen na ich sprístupnenie, ale chceli sme poukázať aj na inšpiráciu, ktorú nachádzal vo svojom domácom prostredí," spresnila s tým, že vedľa obrazov sú vystavené predmety, ktoré premietol na obrazy.



Ide napríklad o časť pokrývky hlavy, ktorú kedysi nosievali vydaté ženy - súčasť tradičného odevu typického pre Kojšov. Tento motív možno nájsť na viacerých vystavených dielach. "Ide o výstuž čepca, ktorú u nás voláme chomoty. V minulosti boli do takejto podoby stočené vlasy, ktoré boli ovinuté pásmi látky alebo stuhami a tvorili výstuž čepca," vysvetlila.



Napríklad na grafike s názvom Svadobná noc je zas znázornená parta, súčasť kroja nevesty. "V expozícii máme aj reálnu kojšovskú partu, ktorú zobrazil. Podobne je to aj s pokrývkou hlavy ženícha - klobúk s perím z kohúta," dodala starostka.



Priestory galérie vznikli nadstavbou nad bývalými garážami autobusov v centrálnej časti obce. So stavebnými prácami začali v lete 2022 za vtedajšieho vedenia obce. Projekt bol podporený regionálnym príspevkom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 132.000 eur. Galériu sprístupnili v júni tohto roka.



Expozíciu by chceli v budúcnosti rozšíriť aj o spodnú časť stavby, kde by sa podľa Andraškovej mohli napríklad premietať ukážky Jakubiskových filmov, či realizovať tvorivé dielne. Všetko však bude podľa nej závisieť od financií. V budúcom roku chcú galériu slávnostne predstaviť aj za účasti jeho rodiny a umeleckých spolupracovníkov.



Galériu možno navštíviť v pracovných dňoch po predchádzajúcej telefonickej dohode prostredníctvom obecného úradu. "Ak chcú záujemcovia navštíviť galériu cez víkend, treba sa ohlásiť najmenej dva dni vopred," spresnila.



Galéria je zároveň súčasťou Chodníka filmových lokalít, ktorý mapuje 80 filmových miest v Košickom kraji. Jakubisko, ktorý bol filmovým režisérom, scenáristom, kameramanom aj výtvarníkom, sa narodil 30. apríla 1938 v Kojšove. Zomrel vo veku 84 rokov v Prahe 24. februára 2023. Preslávil sa filmami ako Tisícročná včela, Nevera po slovensky, Sedím na konári a je mi dobre, ale napríklad aj historickým veľkofilmom Bathory či rozprávkou Perinbaba.