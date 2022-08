V Kojšove začali s realizáciou Galérie Juraja Jakubiska

Kojšov 13. augusta (TASR) – V Kojšove v okrese Gelnica začali s realizáciou Galérie Juraja Jakubiska. Prezentovať chcú najmä tvorbu tohto slovenského filmového režiséra, scenáristu, kameramana a výtvarníka, ktorý z obce pochádza. Pre TASR to uviedol starosta Anton Bašniar.



Galéria bude situovaná v centrálnej časti obce - vedľa kultúrneho domu a novopostavenej Izby tradícií. Vznikne nadstavbou nad garážami autobusov, ktoré obec v minulosti kúpila. So stavenými prácami začali počas leta, hotové by mali byť do konca tohto roka. "Architektonicky je riešená ako klasický pôvodný kojšovský dom s dvoma oknami vpredu," povedal.



V druhej etape chcú priestory zariadiť. "Predmety budeme starostlivo vyberať v úzkej spolupráci s Jakubiskom a jeho rodinou, budú prezentovať jeho významnú a bohatú tvorbu. Niektoré už aj máme. V minulom roku nám daroval asi desať maľovaných obrazov, ide o jeho vlastnú tvorbu. Mali by tam byť aj artefakty a kulisy, ktoré sa objavili v jeho známych filmoch, ako aj premietanie krátkych úryvkov tých najznámejších," spresnil s tým, že galéria by mala byť verejnosti sprístupnená v druhej polovici budúceho roka.



Kojšovčania sú podľa starostu hrdí na to, že Jakubisko je rodákom z tejto obce. Ako tvrdí, je to aj naopak. "Myšlienka vzniku takéhoto priestoru, kde by sme mohli prezentovať jeho tvorbu, vznikla už dávno. Teraz sme sa k tomu dostali, našiel sa priestor aj financie. Obec tak získa ďalší atraktívny priestor," doplnil Bašniar.



Obec na vznik galérie získala regionálny príspevok vo výške 132.000 eur. Ďalších 7000 investuje z vlastného rozpočtu.