Kokava nad Rimavicou plánuje začať s výstavbou obecnej telocvične

Kokava nad Rimavicou 12. marca (TASR) - V Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár plánujú v tomto roku začať s očakávanou výstavbou obecnej telocvične a fitnescentra. Objekt, ktorý v obci s vyše 2700 obyvateľmi dlhodobo chýbal, vyrastie v areáli futbalového ihriska. TASR to povedal starosta Ján Chromek.



Stavbu budú financovať z prostriedkov miestnej akčnej skupiny a z vlastných zdrojov. Celkové náklady sú vyše 300.000 eur. Podľa starostu pôvodne mali stavať v areáli starej základnej školy, nakoniec sa však rozhodli pre športový areál. "Chceme to mať všetko na jednom mieste. Je tam fitnes ihrisko, detské ihrisko. V exteriéri máme ľadovú plochu, futbalové ihrisko," objasnil s tým, že súčasťou novej stavby budú aj pánska a dámska sauna.



Dodal, že z väčšiny obcí na juhu stredného Slovenska sa vytrácajú mladí ľudia, pretože sa odsťahujú za prácou. "Napriek tomu je však u nás mladých dosť, generačná krivka sa pohla smerom hore a je záujem aj o oddychové centrum," vysvetlil.



V uplynulých rokoch bola v Kokave nad Rimavicou najväčšia investícia do rekonštrukcie a modernizácie materskej školy. Stavbu za takmer 150.000 eur financovala samospráva z príspevku zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov. Rozšírením objektu o jednu triedu sa zvýšila kapacita o 16 detí. Aktuálne je tak schopná pojať 67 predškolákov. "Obci to stačí, malo by to stačiť na ďalšie roky," zhrnul. Základná škola má približne 230 žiakov.