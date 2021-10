Problémy komunity v Kokave nad Rimavicou riešia rómski aktivisti

Kokava nad Rimavicou 25. októbra (TASR) – Desiatky rómskych občianskych aktivistov z Gemeru, Novohradu a Malohontu sa od jesene 2019 zúčastňujú na aktivitách, ktoré majú za cieľ zosieťovať organizácie, združujúce zástupcov rómskej národnostnej menšiny a pomáhať miestnym riešiť ich problémy priamo v regióne. Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom z Kokavy nad Rimavicou v okrese Poltár získalo na tento projekt z Ministerstva vnútra SR cez operačný program Efektívna verejná správa 338.625 eur, z čoho päť percent tvorí spolufinancovanie.



Podľa projektového manažéra združenia Pavla Kalmára je do projektu zapojených 30 ľudí vo veku do 30 rokov a ďalších 30 vo veku nad 30 rokov. „Z týchto ľudí sme vytvorili aj komisiu pre rómske záležitosti, ktorá pomáha Rómom v komunite riešiť ich problémy a požiadavky v oblasti kultúry, športu, ale aj v oblasti zdravia či vecí verejných,“ uviedol pre TASR. „Všetky tieto aktivity by mali umožniť zintenzívniť občiansky aktivizmus rómskej menšiny v regióne a povzbudiť miestnych lídrov zapájať sa aj do politického diania v obciach, mestách a kraji,“ dodal.



Projekt by mal trvať do mája 2022.