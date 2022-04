Rómski aktivisti sa učili pomáhať komunite riešiť problémy

Kokava nad Rimavicou 26. apríla (TASR) – Desiatky rómskych občianskych aktivistov z Gemera, Novohradu a Malohontu sa od jesene 2019 až doteraz zúčastňovali na aktivitách, ktoré mali za cieľ ich zapojenie do kultúrno-spoločenského a komunálneho diania v regióne. Projekt, ktorý realizovalo kultúrno-výchovné združenie Láčho drom z Kokavy nad Rimavicou v okrese Poltár, podporil Európsky sociálny fond cez Operačný program Efektívna verejná správa sumou 338.625 eur, z čoho päť percent tvorilo spolufinancovanie.



Podľa projektového manažéra združenia Pavla Kalmára bolo do projektu zapojených 30 ľudí do 30 rokov a ďalších v rovnakom počte nad 30 rokov. „Z týchto ľudí sme vytvorili aj komisiu pre rómske záležitosti, ktorá pomáha Rómom v komunite riešiť ich problémy a požiadavky v oblasti kultúry, športu, ale aj v oblasti zdravia či vecí verejných,“ uviedol pre TASR. „Všetky tieto aktivity by mali umožniť zintenzívniť občiansky aktivizmus rómskej menšiny v regióne a povzbudiť tiež miestnych lídrov zapájať sa aj do politického diania v obciach, mestách a v kraji,“ dodal.



V rámci projektu sa na viacerých miestach v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnilo šesť podujatí formou lokálnych 'road show' a šesť modulov neformálneho vzdelávania. Medzi hlavné body vzdelávania patrili témy, ako právne a ekonomické minimum obecného poslanca, možnosti kontrolnej činnosti na úrovni samosprávy, ale napríklad aj to, ako identifikovať a vyhodnocovať dezinformácie a hoaxy.