Výstava v Starej škole v Kokave nad Rimavicou približuje jej príbeh

Na snímke výstava Príbeh skla III., ktorá sa tiež koná v priestoroch starej školy v obci Kokava nad Rimavicou v okrese Poltár vo štvrtok 10. augusta 2023. Foto: TASR - Jozef Poliak

Kokava nad Rimavicou 10. augusta (TASR) - Obyvatelia i návštevníci Kokavy nad Rimavicou v okrese Poltár si v týchto dňoch môžu pozrieť výstavu Príbeh Starej školy 1913-1955. Organizátori zo združenia Stará škola ju pripravili pri príležitosti 110. výročia otvorenia školy.Ako informujú, výstava mapuje vznik tejto pre obec veľmi významnej školy. Jej vznik podnietil veľký požiar z roku 1911. Oheň zničil stred dediny, evanjelický kostol aj dve cirkevné školy, ktoré obec vtedy mala. Obyvatelia obce preto museli uvažovať o stavbe novej školy.informujú organizátori.Neskôr školu zasiahli udalosti spojené so Slovenským národným povstaním a 2. svetovou vojnou. V škole boli ubytovaní vojaci a partizáni. Opätovne sa v nej začalo vyučovať v apríli 1945.V roku 1955, keď v obci postavili novú školu, do priestorov starej školy umiestnili detský domov pre vojnové a opustené siroty. Od roku 1957 sa v budove usídlila lesnícka majstrovská škola, neskôr odborná lesnícka škola a lesnícke odborné učilište a od roku 1978 tam bolo Účelové zariadenie pre pracovný výcvik robotníkov lesného a vodného hospodárstva SR.Po roku 1989 bola budova sprivatizovaná a desaťročia chátrala. V roku 2020 ju kúpila rodina Ivana Hronca s ambíciou prinavrátiť jej vzdelávacie poslanie.Výstavu pripravil tím Starej školy spolu s kokavským rodákom, univerzitným profesorom Leonom Sokolovským. Potrvá do 31. októbra 2023.