Rómov z osady ohrozovanej zosuvom nemá obec kam presťahovať

Kolačkov 25. februára (TASR) - Obec Kolačkov (okres Stará Ľubovňa) aktuálne nemá kam presťahovať obyvateľov rómskej osady, ktorú ohrozuje zosúvajúci sa svah. Pre TASR to potvrdil starosta obce Pavol Zamiška a v tejto súvislosti sa chce stretnúť aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS), aby na mieste zrealizovali geologický prieskum. Ten však podľa ministerstva nie je riešením vzniknutej situácie a trvá na tom, že osadu je potrebné presťahovať. Napriek tomu je rezort pripravený poskytnúť maximálnu súčinnosť svojich geológov a vykonať obhliadku priamo na mieste.



V dôsledku zosuvu vyhlásili v Kolačkove ešte minulý týždeň mimoriadnu situáciu. "Obec nevlastní žiadne pozemky a okrem toho sú tu dve chránené krajinné územia - vtáčie a Kolačkovský potok. Reálne ich nemáme kde presťahovať. Intravilán je úplne zastavaný väčšinovým obyvateľstvom. Akákoľvek nová výstavba je možná iba smerom na Novú Ľubovňu, ale aj tam sú pozemky v súkromnom vlastníctve, takže by ich bolo potrebné vykúpiť a to je dlhodobý proces," ozrejmil Zamiška s tým, že nájsť vhodnú lokalitu sa snažia už osem rokov.



Stanislav Mirga, ktorý v osade pomáha, potvrdil, že po vyhlásení mimoriadnej situácie majú miestni ľudia strach. "Sú tam praskliny, na jednom mieste je už svah opretý o chatrč a nad ňou sú už postavené ďalšie. Je tam vidieť obrovské odhalené kamene, stačí, že sa jeden pohne a môže dôjsť k tragédii," upozornil. V osade aktuálne žije asi 550 ľudí.



Prednostka Okresného úradu v Starej Ľubovni Katarína Tomková upozornila, že zosuv nad osadou nie je v Kolačkove jediný. "Veľké zosuvy tu boli už v rokoch 1998 a 2010. V poslednom čase máme od obyvateľov viacero hlásení, objavili sa nové trhliny a nerovnosti pôdy a evidujeme štyri zosuvné pásma. Okrem kopca nad osadou voda vytláča do potoka veľké kamene aj nižšie smerom do obce a tie blokujú tok. Ďalšie dve zosuvné pásma sú na druhej strane a tie ohrozujú miestny cintorín. Celá obec je v doline a na ňu sa zosúvajú kopce z oboch strán," objasnila. Tvrdí, že bez geologického prieskumu nebudú vedieť, v akom stave sú jednotlivé svahy zvnútra. Sondáž by podľa nej pomohla posúdiť, aké záchranné práce sú potrebné, a či sa kopce dajú zastabilizovať.



Osada je postavená nelegálne, pričom jedna tretina je na pozemkoch urbariátu a zvyšná časť na súkromných pozemkoch. "V tomto prípade však nie je možné pozemky zlegalizovať, pretože lokalita je v záplavovom aj v zosuvnom pásme," vysvetlila Tomková a upozornila, že treba konať rýchlo. V tejto súvislosti spolupracuje aj s rómskym splnomocnencom a miestnym úradom práce. Hľadajú možnosti, kam týchto ľudí aspoň dočasne presťahovať v prípade nutnej evakuácie.



"Problematika zosuvov v Kolačkove je dlhodobo prediskutovávaná s geológmi vrátane geológov zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Už v roku 2010 bol zosuvom na opačnej strane kopca prehradený potok, v dôsledku čoho došlo k rozsiahlym záplavám. Tento problém bol vyriešený vybudovaním dvoch suchých poldrov," uviedol pre TASR odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR. Problémom podľa rezortu je predovšetkým nekontrolovateľná výstavba v rómskej osade, ktorá sa rozkladá a rozrastá v rajóne potenciálne nestabilných území.