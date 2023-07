Kolaps spoločnosti v minulosti bude témou v Stredoslovenskom múzeu

Banská Bystrica 24. júla (TASR) - Prepojenie poznania problematiky kolapsov staroveku a stredoveku, ktoré pomáhajú nájsť riešenia aj pre naše aktuálne a budúce problémy, bude témou najbližšej prednášky cyklu Stretnutie s minulosťou v Stredoslovenskom múzeu (SSM) v Banskej Bystrici. Prednáška sa uskutoční v stredu (26. 7.) o 17.00 h. v Thurzovom dome a tému priblíži archeológ Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.



"V prednáške sa pokúsime odpovedať, prečo skolabovala Západorímska ríša, ako kamenné sochy prispeli k zániku osídlenia Veľkonočného ostrova. Budeme sa rozprávať, ako to bolo s koncom vikingských osád v Grónsku, alebo ako Malá doba ľadová a pandémia moru skoro zničili našu spoločnosť v stredoveku. Spomenieme aj zánik starých Mayov a problémy v Egypte," uviedol Kovár. "Počas prednášky sa budeme pýtať a hľadať odpovede na to, čo a kto kolabuje, prečo nastal kolaps, či existovali spoločnosti, ktoré prežili vlastný kolaps," doplnil.



Kovár sa zúčastnil na archeologických expedíciách vo Francúzsku, v Kuvajte, Guatemale a Sudáne. Je spoluautorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených a Epidémie v dejinách. Napísal knihu Sila zániku. Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností i novú knihu Klíma v dejinách.



Augustové Stretnutia s minulosťou budú v SSM patriť Zdene Kriškovej z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tá návštevníkov vo svojej prednáške zasvätí do tajov a krásy modrotlače .