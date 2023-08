Kolaudácia štadióna v Trenčíne sa posúva o tri týždne

Trenčín 30. augusta (TASR) - Termín ukončenia výstavby futbalového štadióna v Trenčíne sa posúva o tri týždne. Poslanci mestského zastupiteľstva v stredu schválili dodatok k zmluve o výpožičke nehnuteľnosti, zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluve so spoločnosťou AS Trenčín. Klub sa tak vyhol pokute.



Podľa návrhu, ktorý poslancom predložil primátor Trenčína Richard Rybníček, AS Trenčín dokončil riadne stavbu futbalového štadióna a pripravil podklady ku kolaudácii stavby, avšak zatiaľ spoločnosť nemá posledný podklad ku kolaudácii - súhlas s prevádzkou stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.



O vydanie súhlasu spoločnosť požiadala, avšak procesy smerujúce k vydaniu súhlasu nie je možné ukončiť v pôvodnej lehote kolaudácie do 31. augusta 2023.



V zmysle zmluvy medzi mestom a futbalovým klubom by AS Trenčín musel v prípade nesplnenia termínu kolaudácie (31. 8.) uhradiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 200.000 eur. Klub preto požiadal zastupiteľstvo o posunutie termínu kolaudácie na 22. septembra. Poslanci návrhu Rybníčka vyhoveli.