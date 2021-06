Kolážista a grafik Emil Semanco vystavuje svoje diela v Galérii Átrium

Prešov 18. júna (TASR) – Kolážista, grafik, ilustrátor Emil Semanco predstavuje diela v Galérii Átrium svojou samostatnou výstavou, ktorú nazval Štyri nočné doby. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 17. augusta.



Doménou Semancovej tvorby je lepenie papierových doplnkov do obrazu, pričom výsledkom sú metaforické výjavy nabité fantáziou. S obľubou sa inšpiruje antickou mytológiou a biblickými príbehmi. Farebné koláže odrážajú autorov vnútorný svet, jeho snové predstavy a vízie. Semanco priniesol do Galérie Átrium 40 svojich najnovších diel, na ktorých pracoval zhuba posledný rok.



"Koláž je stará technika, ja ju iba inovujem a reinterpretujem. Kombinovaním maľovaného pozadia a výstrižkov si robím svoj vlastný imaginárny svet,“ povedal Semanco. Autor sa svojou tvorbou vyjadruje aj k vážnym spoločenským problémom. Odmieta vojny a otvára tému humanizácie spoločnosti.



Semanco sa narodil 6. júla 1953 v Čertižnom v okrese Medzilaborce. Vyštudoval kombináciu slovenský jazyk a výtvarná výchova na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po odchode do Bratislavy (1982) si doplnil vzdelanie v oblasti dejín umenia. Najväčší vplyv na jeho tvorbu koláží mal Tibor Bartfay, ktorý mu nikdy neodmietol poskytnúť dobré rady. Semanco začínal ako redaktor Prešovských novín. Po odchode do metropoly Slovenska pôsobil na rôznych postoch v celoslovenských novinách aj v Slovenskej televízii. Je laureátom Ceny Rudolfa Jašíka. V roku 2005 získal medzinárodné ocenenie Egona Erwina Kischa. Má za sebou mnoho kolektívnych výstav v celej Európe. Samostatne vystavoval na Ukrajine, v Poľsku, Srbsku, Nemecku a na Slovensku.