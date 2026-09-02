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Kolégium Antona Neuwirtha otvorilo v Bratislave nové gymnázium
Pod strechou Kolégia Antona Neuwirtha od septembra funguje základná škola, nové gymnázium a internátny formačný program pre vysokoškolákov.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Kolégium Antona Neuwirtha otvorilo nové gymnázium, ktoré sa nachádza v Bratislave. Do prváckych lavíc nového gymnázia nastúpilo 20 študentov, z toho jeden so štatútom zahraničného študenta. TASR o tom v stredu informoval Daniel Mikolášik z Kolégia Antona Neuwirtha.
Pod strechou Kolégia Antona Neuwirtha od septembra funguje základná škola, nové gymnázium a internátny formačný program pre vysokoškolákov. Triedny kolektív v novom gymnáziu tvorí 11 dievčat a deväť chlapcov pochádzajúcich z Bratislavy a blízkeho okolia. Ich triednym učiteľom sa stal Dušan Jurčo. Duchovné zázemie a podporu študentom i celému pedagogickému zboru bude poskytovať kňaz Adam Mackovjak. Vzdelávací koncept gymnázia je postavený na katolíckom klasickom vzdelávaní.
Rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán, ktorý stojí za založením klasického gymnázia so sídlom na bratislavskej Zochovej ulici, zdôrazňuje význam oživenia koreňov západnej civilizácie. „Nie sme tu len preto, lebo tu máme svoje deti a záleží nám na tom, aby dosiahli najlepšie možné vzdelanie a formáciu, hoci aj to je dôležité. Sme tu aj preto, lebo nám záleží na Slovensku a Európe. Sme tu preto, lebo naša západná civilizácia sa odtrhla od mnohých svojich koreňov a vysychá. A my chceme pomôcť k jej oživeniu,“ uviedol.
Riaditeľ gymnázia Štefan Murárik hovorí, že popri náročnej organizácii a prípravách nového školského roka je kľúčový aj duchovný rozmer celého diela. „Uvedomujeme si, že samotná ľudská námaha nestačí. Veľa sa modlíme a prosíme aj celé naše spoločenstvo a verejnosť o modlitby a vyprosovanie milosti a Božieho požehnania,“ povedal.
Pod strechou Kolégia Antona Neuwirtha od septembra funguje základná škola, nové gymnázium a internátny formačný program pre vysokoškolákov. Triedny kolektív v novom gymnáziu tvorí 11 dievčat a deväť chlapcov pochádzajúcich z Bratislavy a blízkeho okolia. Ich triednym učiteľom sa stal Dušan Jurčo. Duchovné zázemie a podporu študentom i celému pedagogickému zboru bude poskytovať kňaz Adam Mackovjak. Vzdelávací koncept gymnázia je postavený na katolíckom klasickom vzdelávaní.
Rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán, ktorý stojí za založením klasického gymnázia so sídlom na bratislavskej Zochovej ulici, zdôrazňuje význam oživenia koreňov západnej civilizácie. „Nie sme tu len preto, lebo tu máme svoje deti a záleží nám na tom, aby dosiahli najlepšie možné vzdelanie a formáciu, hoci aj to je dôležité. Sme tu aj preto, lebo nám záleží na Slovensku a Európe. Sme tu preto, lebo naša západná civilizácia sa odtrhla od mnohých svojich koreňov a vysychá. A my chceme pomôcť k jej oživeniu,“ uviedol.
Riaditeľ gymnázia Štefan Murárik hovorí, že popri náročnej organizácii a prípravách nového školského roka je kľúčový aj duchovný rozmer celého diela. „Uvedomujeme si, že samotná ľudská námaha nestačí. Veľa sa modlíme a prosíme aj celé naše spoločenstvo a verejnosť o modlitby a vyprosovanie milosti a Božieho požehnania,“ povedal.