Kolekcia zvierat v bojnickej zoo sa rozšírila o dve lamy alpaky
Autor TASR
Bojnice 8. apríla (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach rozšírila kolekciu svojich zvierat o dve lamy alpaky. Do Bojníc prišli počas Veľkej noci, na Veľký piatok (3. 4.). TASR o tom v stredu informovala vedúca odboru marketingu a vzdelávania zoo Andrea Klasová.
Zoo získala dve lamy alpaky - samca a samicu. „Ide o domestikované plemeno, vyšľachtené z divokej lamy vikune. Majú neuveriteľne jemnú vlnu, ktorá na rozdiel od ovčej vlny neobsahuje lanolín. Sú to mimoriadne inteligentné a spoločenské tvory,“ priblížila zoo.
Alpaka je druh juhoamerického ťavovca. Tradične sa tento druh choval v stádach, ktoré sa pásli na rovných výšinách Ánd v južnom Peru, západnej Bolívii, Ekvádore a severnom Čile. Aktuálne alpaky chovajú farmy a ranče po celom svete.
Bojnická zoo mala kedysi i lamu huanako, ktorá patrí medzi novosvetské ťavy a je najväčším druhom.
