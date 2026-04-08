Streda 8. apríl 2026Meniny má Albert
Kolekcia zvierat v bojnickej zoo sa rozšírila o dve lamy alpaky

Ilustračná snímka. Foto: Wikipédia

Autor TASR
Bojnice 8. apríla (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach rozšírila kolekciu svojich zvierat o dve lamy alpaky. Do Bojníc prišli počas Veľkej noci, na Veľký piatok (3. 4.). TASR o tom v stredu informovala vedúca odboru marketingu a vzdelávania zoo Andrea Klasová.

Zoo získala dve lamy alpaky - samca a samicu. „Ide o domestikované plemeno, vyšľachtené z divokej lamy vikune. Majú neuveriteľne jemnú vlnu, ktorá na rozdiel od ovčej vlny neobsahuje lanolín. Sú to mimoriadne inteligentné a spoločenské tvory,“ priblížila zoo.

Alpaka je druh juhoamerického ťavovca. Tradične sa tento druh choval v stádach, ktoré sa pásli na rovných výšinách Ánd v južnom Peru, západnej Bolívii, Ekvádore a severnom Čile. Aktuálne alpaky chovajú farmy a ranče po celom svete.

Bojnická zoo mala kedysi i lamu huanako, ktorá patrí medzi novosvetské ťavy a je najväčším druhom.
