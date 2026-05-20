Kolekciu zvierat v bojnickej zoo doplnilo mláďa žeriava čiernobieleho
Autor TASR
Bojnice 20. mája (TASR) - Kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade Bojnice doplnilo mláďa žeriava čiernobieleho. Vyliahlo sa tam pre niekoľkými dňami. Expozíciu žeriavov zoo ohradila, informovala o tom na sociálnej sieti.
„Mláďa má iba niekoľko dní a rodičia si ho strážia. Vzhľadom na naše negatívne skúsenosti z predošlých sezón, keď opakovane dochádzalo k vyrušovaniu žeriavov, je expozícia ohradená,“ uviedla zoo. V tejto súvislosti prosí návštevníkov, aby zábrany nepreliezali a tiež nevyrušovali vtáky hlukom či iným nevhodným správaním.
Žeriav čiernobiely patrí medzi väčšie žeriavy. Môže dosahovať výšku 150 centimetrov a váži od sedem do desať kilogramov. Vo voľnej prírode obýva Japonsko, Rusko, Čínu a Kóreu. Žeriavy čiernobiele vytvárajú monogamné páry, zrejme aj to je dôvod, prečo v niektorých kultúrach symbolizujú vernosť.
Odborníci vedú žeriavov čiernobielych ako zraniteľný druh. Najväčšou hrozbou je úbytok a degradácia mokradí v ich hniezdiskách a zimoviskách. Populácie ohrozuje aj vyrušovanie ľuďmi či pytliactvo.
