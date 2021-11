Kolíková: Zamestnanci OS Vranov nad Topľou sa o prácu obávať nemusia

Vranov nad Topľou 3. novembra (TASR) - Zamestnanci Okresného súdu (OS) Vranov nad Topľou sa po reforme justície o prácu obávať nemusia. Spojenie s humenským okresným súdom v rámci aktuálneho návrhu má priniesť len elektronické zlúčenie agendy oboch pracovísk. Uviedla to v utorok (2. 11.) ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v Humennom pre médiá.



"Žiadni zamestnanci sa nemajú čoho obávať, žiadni sudcovia sa nemajú čoho obávať. Ide len o to, vytvoriť väčšie kolektívy," povedala s tým, že aj napriek spojeniu oboch obvodov ostanú obe pracoviská "fyzicky" pôsobiť na svojich súčasných miestach.



Kolíková považuje pri reforme justície za "kľúčové" zväčšenie sudcovských kolektívov a špecializáciu sudcov. "Reforma stojí na zväčšovaní kolektívov, ktoré umožňuje náhodný výber a je to veľmi účinný protikorupčný nástroj," ozrejmila s tým, že zmeny majú priniesť rýchle a kvalitné rozhodnutia bez korupcie.