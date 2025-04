Kolízia cyklistu s kolobežkárom: Zranenie si vyžiadalo ošetrenie

Trnava 28. apríla (TASR) - Polícia zasahovala v sobotu (26. 4.) večer na ulici J. Bottu na cyklistickom chodníku v Trnave pri zrážke 15-ročného vodiča kolobežky s 18-ročným cyklistom, ktorý sa zranil. Policajti mu poskytli predlekársku prvú pomoc. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„Podľa doposiaľ zistených informácií mal 15-ročný vodič kolobežky s pomocným motorčekom prejsť v zákrute pri základnej škole do protismeru a zraziť sa s protiidúcim 18-ročným cyklistom, ktorý spadol na zem,“ priblížila. Policajti mu pomáhali až do príchodu privolaných záchranárov, ktorí ho previezli do nemocnice.



Polícia uviedla, že elektrické kolobežky sa stali populárnym dopravným prostriedkom a so stúpajúcim počtom týchto zariadení na cestách sa zvyšuje aj riziko nehôd. Apeluje na používanie ochrannej prilby, reflexných prvkov a dodržiavanie dopravných predpisov.