Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok je prácou dobrovoľníkov

Trnava 23. decembra (TASR) - Už šesť rokov sa pred Vianocami zapájajú dobrovoľníci regiónov Trnavského kraja do charitatívnej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Iniciátorka a koordinátorka už celoslovenského projektu Jana Galatová bola tohtoročnou nominantkou krajského ocenenia Srdce na dlani, ktoré udeľovalo Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja. Informovala o tom jeho riaditeľka Zuzana Šujanová.



"Snažíme sa spríjemniť chvíle osamelým seniorom nielen v zariadeniach, ale aj v domácnostiach nečakaným darčekom," uviedla Galatová. So spoluzakladateľkou projektu Silviou Slobodovou zo začiatku počítali s niekoľkými desiatkami krabíc, no zišlo sa ich v prvom ročníku vyše 700 na ich výzvu na sociálnej sieti. Za prvých päť ročníkov sa napokon zhromaždilo 221.200 krabíc a zapojilo sa 1500 zariadení na celom Slovensku. V Trnavskom kraji sa každoročne angažuje minimálne 25 kontaktných osôb, ktoré darčeky zbierajú a roznášajú. Na celom Slovensku ich je okolo 270.



Galatová spomína, že impulzom boli jej návštevy v nemocnici, kde dlhodobo bola hospitalizovaná jej mama. "Vnímala som, že za starkými zo zariadení sociálnej starostlivosti nechodia prakticky žiadne návštevy," uviedla. Tak sa zrodila myšlienka potešiť ich na Vianoce nečakaným darčekom. Do zbierky sa zapájajú domovy seniorov a sociálnych služieb, ale postupne sa pripojili denné stacionáre, hospice, nemocničné oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých, onkologické oddelenia a aj samosprávy. V krabici od topánok nájdu obdarovaní drobné darčeky, kozmetiku, niečo na čítanie, ale i pozdrav od darcu.