KOLO rozšíri zber zachovaných vecí do mestských častí Bratislavy

Bratislava 21. marca (TASR) - Bratislavské centrum opätovného využitia - KOLO rozširuje zber zachovaných vecí do celého hlavného mesta. Počas apríla budú môcť obyvatelia odovzdať zachované predmety na opätovné použitie priamo vo svojej mestskej časti (MČ). TASR o tom informovala Zuzana Balková z mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



"Od 1. do 29. apríla prebehnú zbery zachovalých a stále funkčných predmetov priamo v jednotlivých mestských častiach Bratislavy," skonštatovala Balková.



Zberné miesta a jednotlivé termíny sú zverejnené na webe. Na ňom nájdu aj zoznam vecí, ktoré KOLO prijíma a ktoré nie. OLO však zároveň pripomína, že na zberných miestach v mestských častiach nebude možné z kapacitných dôvodov odovzdať nábytok väčších rozmerov. Tie je potrebné priniesť priamo do stálej prevádzky KOLO.



Cirkulárny projekt KOLO otvorilo OLO vlani v októbri na Pestovateľskej ulici. Do konca marca ho navštívilo viac ako 50.000 ľudí. Hlavné mesto ušetril projekt o takmer 100 ton potenciálneho odpadu. Jeho súčasťou je aj osvetové a kreatívne centrum. Čoskoro by sa mala otvárať aj dielňa - opravovňa i spustiť zber zachovaných elektrospotrebičov.



KOLO je otvorené od utorka do piatka od 10.00 do 18.00 h, cez víkend do 17.00 h. V pondelky je KOLO zatvorené.