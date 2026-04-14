KOLOBEŽKÁR SA ZRAZIL S AUTOM: K nehode došlo pri Dobšinej
K podobnej nehode došlo v pondelok aj v obci Rudník v okrese Košice-okolie, pri zrážke s autom sa ťažko zranilo malé dieťa na odrážadle.
Autor TASR
Dobšiná 14. apríla (TASR) - Pri meste Dobšiná v okrese Rožňava došlo v pondelok (13. 4.) popoludní k dopravnej nehode, pri ktorej sa zranil mladý muž na elektro kolobežke. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
K dopravnej nehode pri Dobšinej došlo v pondelok v popoludňajších hodinách po tom, ako vodič elektro kolobežky náhle vošiel do jazdnej dráhy osobného auta. „Následne došlo k zrážke, pri ktorej kolobežkár spadol na vozovku a podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní,“ uviedla Illésová s tým, že dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vykonané u oboch účastníkov boli negatívne.
K podobnej nehode došlo v pondelok aj v obci Rudník v okrese Košice-okolie, pri zrážke s autom sa ťažko zranilo malé dieťa na odrážadle. Polícia pripomína, že účastníci na dvojkolesových vozidlách patria medzi najzraniteľnejších a aj krátka strata pozornosti môže mať vážne následky.
„Jazda na elektro kolobežke si vyžaduje rovnakú mieru sústredenia ako vedenie motorového vozidla. Rovnako apelujeme na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť deťom pohybujúcim sa v blízkosti ciest,“ poznamenala krajská policajná hovorkyňa.
K dopravnej nehode pri Dobšinej došlo v pondelok v popoludňajších hodinách po tom, ako vodič elektro kolobežky náhle vošiel do jazdnej dráhy osobného auta. „Následne došlo k zrážke, pri ktorej kolobežkár spadol na vozovku a podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní,“ uviedla Illésová s tým, že dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vykonané u oboch účastníkov boli negatívne.
K podobnej nehode došlo v pondelok aj v obci Rudník v okrese Košice-okolie, pri zrážke s autom sa ťažko zranilo malé dieťa na odrážadle. Polícia pripomína, že účastníci na dvojkolesových vozidlách patria medzi najzraniteľnejších a aj krátka strata pozornosti môže mať vážne následky.
„Jazda na elektro kolobežke si vyžaduje rovnakú mieru sústredenia ako vedenie motorového vozidla. Rovnako apelujeme na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť deťom pohybujúcim sa v blízkosti ciest,“ poznamenala krajská policajná hovorkyňa.