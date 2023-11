Kolóna kamiónov smerujúca k hranici sa končí pri Fekišovciach

PREČÍTAJTE SI AJ: Rezort dopravy s políciou a FS kontrolujú ukrajinské kamióny

Vyšné Nemecké 15. novembra (TASR) - Kolóna kamiónov smerujúca k hraničnému priechodu Vyšné Nemecké sa aktuálne končí približne 300 metrov za obcou Fekišovce v smere na Sobrance. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.Podľa webovej stránky Finančnej správy SR je aktuálna čakacia lehota pre nákladnú dopravu na vstupe do Európskej únie (EÚ) cez hraničný priechod Vyšné Nemecké 300 minút a pre osobnú dopravu 70 minút. Na výstupe z EÚ je to pre nákladnú dopravu 45 minút a pre osobnú 15 minút.Nápor kamiónovej prepravy na hraničný priechod s Ukrajinou súvisí s protestnou blokádou hraničných priechodov v Poľsku.