Kolóna na východnej hranici má asi 20 km, samosprávy sa obávajú odpadu

Vyšné Nemecké 30. novembra (TASR) - Kolóna kamiónov, smerujúca k hraničnému priechodu Vyšné Nemecké, sa aktuálne tiahne na úseku dlhom asi 20 kilometrov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická. Samosprávy upozorňujú na nedostatočnú infraštruktúru vytvorenú pre kamionistov, obávajú sa odpadu.



Kolóna od hraničného priechodu sa končí medzi Nižnou Rybnicou a križovatkou Gajdoš. "V uvedenom úseku sa nachádzajú policajné hliadky na začiatku a konci obcí, riadia dopravu v oboch smeroch, keďže je prejazdný iba jeden jazdný pruh a radia kamióny mimo obývaných oblastí, aby boli obyvatelia dotknutých obcí čo najmenej obmedzovaní," povedala.



Ako spresnila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, od hraničného priechodu po koniec kolóny je odstavených približne 500 kamiónov. "Na zjazde z diaľnice D1 stojí za sebou, v jednom jazdnom pruhu, momentálne okolo 270 kamiónov. V smere od Petroviec nad Laborcom je pred Michalovcami odstavených takmer 70 kamiónov. Kruhový objazd Hriadky je prejazdný bez obmedzení," povedala.



Primátor Sobraniec Ján Sklár pre TASR potvrdil, že priamo v meste problémy nepociťujú, keďže sú kamióny mimo zastavaného územia. Doprava v okolí je však podľa neho výrazne skomplikovaná. Podobne vníma situáciu aj starosta obce Orechová Rastislav Repka. "Presun do okresného mesta sa predlžuje, keďže je premávka riadená v jednom jazdnom pruhu," dodal.



Upozorňujú tiež na odpad v dôsledku niekoľkohodinového až niekoľkodňového čakania kamionistov. "Keďže tam nie je žiadna infraštruktúra, nijaké zázemie, odzrkadľuje sa to na odpade, ktorý sa začína nachádzať v kanáloch, rigoloch a okolo kolóny," povedal Sklár. Obáva sa, že čistenie bude musieť riešiť samospráva.



"Tí kamionisti tam teraz v podstate žijú. Nemajú k dispozícii žiadne sociálne zariadenia, ani provizórne koše. Teraz to tak pre kolónu nie je vidieť, ale keď je časť koridoru odkrytá, sú tam odpadky," doplnil Repka.



Ivanová pripomenula, že kamionisti majú na diaľnici D1, kde sú kamióny odstavované, k dispozícii niekoľko mobilných toaliet, ktoré zabezpečila Národná diaľničná spoločnosť (NDS). "NDS danú situáciu nepretržite monitoruje, takisto je v našom úsilí zabezpečiť mieru komfortu autodopravcom - zatiaľ sme v rámci infraštruktúry umiestnili desať toaletných zariadení, v prípade nutnosti vieme operatívne pridávať," uviedla pre TASR hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Kolóny kamiónov na východnej hranici sa tvoria v dôsledku protestnej blokády poľsko-ukrajinských hraničných priechodov poľskými dopravcami. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) plánuje protestne blokovať hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod od piatka (1. 12.) od 15.00 h do odvolania. Chce, aby Brusel opäť zaviedol pre ukrajinské vozidlá povolenky na prepravy. Argumentuje tým, že európske spoločnosti im v súčasnosti nevedia konkurovať.